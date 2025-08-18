لميس الحديدي: حسن عبد الله قاد البنك المركزي في وقت صعب وحقق هذه الأشياء

أثنت الإعلامية لميس الحديدي على القرار الرئاسي بالتجديد لـ حسن عبد الله محافظا للبنك المركزي لمدة عام.

وكتبت لميس الحديدي في تدوينة لها عبر حسابها على منصة إكس: تمكن حسن عبد الله من قيادة المركزى المصرى فى أوقات صعبة، مستخدمًا أدواته فى مواجهه التضخم الذي بدأ ينخفض تدريجيا، إدارة مرونة سعر الصرف، التعامل مع استثمارات الأجانب فى أدوات الدين ( #الأموال_الساخنة) بشكل ذكي، توفير العملة الصعبة للواردات بشكل منتظم، تحسين أداء المصارف وتحجيم ظاهرة طبع النقود التى كانت كارثة نقدية.

الثقة أهم أعمدة الاقتصاد

أضافت الحديدي: الثقة هي أهم أعمدة أي اقتصاد وأظن أن المركزى استعاد الثقة فى السياسة النقدية رغم كل الضغوط المحيطة.. التوفيق فى المرحلة القادمة.

التجديد لحسن عبد الله محافظا للبنك المركزي

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرار رقم 435 لسنة 2025، بشأن تجديد تكليف حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 367 لسنة 2022، رقم 346 لسنة 2023، رقم 343 لسنة 2024.

يجدد تكليف حسن السيد حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام اعتبارًا من 18 أغسطس 2025، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

