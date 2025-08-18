7 أسباب وراء التجديد لـ حسن عبدالله محافظا للبنك المركزي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 435 لسنة 2025، بشأن تجديد تكليف حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام.

وجاء نص القرار كالتالي "إنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 367 لسنة 2022، رقم 346 لسنة 2023، رقم 343 لسنة 2024.



يجدد تكليف حسن السيد حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام اعتبارًا من 18 أغسطس 2025، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

أسباب الإبقاء على حسن عبدالله

والحقيقة أن هناك عددا من الأسباب دفعت متخذ القرار إلى الإبقاء على حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.

ولعل في مقدمة تلك الأسباب نجاح عبد الله في إيقاف السوق السوداء بل والقضاء عليها تماما حاليا.

كما أن محافظ البنك المركزي نجح في تحقيق متطلبات تحرير سعر الصرف للجنيه مقابل الدولار خلال فترة توليه مهام محافظ البنك المركزي.

وكذلك انتهاجه مبدأ الشفافية المطلقة فيما يخص العمل داخل القطاع المصرفي وإيقاف حركة زيادة سعر الدولار والقضاء تماما علي فكرة السوق الموازية وتوحيد سعر الدولار في البنك وخارجه بما تسبب في زيادة تدفقات دولارية من المصريين في الخارج.

كما تشمل أسباب الإبقاء على حسن عبدالله في منصبه حالة التوافق والتكامل التي اتبعها البنك المركزي مع الحكومة والتنسيق التام خلال الفترة الماضية مع رئيس الحكومة ووزارة المالية ما كان له أبلغ الأثر الطيب في الخروج من أزمة نقص العملة الأجنبية وعلاج ذلك الأمر بشكل جيد وفي مدة زمنية قياسية، بالمقارنة بحجم النقص الذي كان يفرض نفسه في سوق الدولار.

ولعل أيضا من أهم أسباب الإبقاء علي حسن عبدالله هو استطاعته حزم أمور الرقابة وتفعيل دور البنك المركزي في متابعة العمل في شتى البنوك بالسوق المصرفي المصري، وامتلاكه رؤية نحو أفضل العناصر التي يمكن الاستعانة بها في مواقع القيادة بالبنوك، وترشيح نماذج شبابية لإدارة المنظومة المصرفية، إلى جانب عدم إغفال الخبرات الكبيرة والعمل على الاستفادة منها.

