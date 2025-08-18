الحكومة تناقش الحلول التشريعية لدعم مناخ الاستثمار ومواكبة متطلبات التنمية

التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أحمد كچوك، وزير المالية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، يومي الأحد والإثنين.

مناقشة القضايا التشريعية المرتبطة باختصاصات كل من وزارة المالية وجهاز حماية المنافسة

وجاءت هذه اللقاءات في إطار مناقشة عدد من القضايا التشريعية المرتبطة باختصاصات كل من وزارة المالية وجهاز حماية المنافسة، وبحث سبل تعزيز التنسيق المشترك بما يحقق الانضباط التشريعي ويدعم الأهداف الاقتصادية للدولة.

حلول تشريعية متوازنة تدعم مناخ الاستثمار

وتعكس هذه اللقاءات أهمية الحوار المؤسسي وتبادل الرؤى بين الجهات المختلفة، بما يضمن الوصول إلى حلول تشريعية متوازنة تدعم مناخ الاستثمار وتواكب متطلبات التنمية الشاملة في الدولة المصرية.

