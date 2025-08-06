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أخبار مصر

وزير الشئون النيابية يكشف عن تعداد سكاني جديد في مصر 2027

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، إن الحكومة تستعد لإجراء تعداد سكاني جديد في عام 2027، بهدف تحديث قواعد البيانات وتعزيز دقة المعلومات المستخدمة في صياغة السياسات والتشريعات.

وأوضح فوزي أن الحكومة اعتمدت على بيانات دقيقة عند إعداد قانون الإيجار القديم، بما يضمن التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ويحقق العدالة الاجتماعية.

وأشار وزير الشئون النيابية إلى أن لجان الحصر المنصوص عليها في القانون تختص فقط بتصنيف المناطق ولا تملك أي صلاحية لتحديد القيمة الإيجارية، مؤكدًا أن أعضاء هذه اللجان لن يكون لهم أقارب من الدرجة الأولى داخل نفس نطاق عملهم، كما سيتم توقيعهم على إقرارات قانونية لضمان الشفافية والنزاهة.

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المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية التواصل السياسي تعداد سكاني جديد

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