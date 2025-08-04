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سياسة

وزير الشؤون النيابية: المشاركة بالانتخابات تضمن مشاركة المواطن في صنع القرار

وزير الشؤون النيابية،
وزير الشؤون النيابية، فيتو

أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن المشاركة في الانتخابات تعد الضمانة الأساسية التى يستطيع المواطنون من خلالها المشاركة في صنع القرار.

وزير الشؤون النيابية 

وقال فوزى في تصريحات اليوم، علي هامش إدلائه بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة المدرسة الثانوية الفندقية بالهرم، أن انتخابات مجلس الشيوخ استحقاق دستورى هام، يؤكد استمرار العمل في بناء المؤسسات وهو ما يعد من علامات قوة مؤسسات الدولة.

مشاركة انتخابية واسعة

وأضاف: أتوقع أن تشهد الانتخابات مشاركة انتخابية واسعة، لاسيما في ظل التسهيلات التى أعدتها الهيئة الوطنية للانتخابات والاشراف القضائى، حيث يوجد عضو هيئة قضائية علي كل صندوق وهو ما يعد من الضمانات القانونية بالانتخابات، وضمانة للشعب المصرى تجاه عملية الانتخابات.

ووجه فوزى، الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات علي استجابتها للشعب المصرى في استمرار الاشراف القضائي على الانتخابات من خلال الهيئات القضائية.

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وتابع: أرى أن أفضل ضمانة للشعب المصرى في الانتخابات هى نزوله ومشاركته في التصويت.

وقال أن مجلس الشيوخ يمثل الغرفة الثانية للبرلمان وهو بيت الخبرة والحكمة استطاع من خلال عدد من الأدوات البرلمانية طرح أطروحات من شأنها تطوير العمل في مؤسسات الدولة، مضيفا كما كان له إسهامات جيدة في مجال التشريع.


وحول زيادة نسبة الشباب والمرأة في مجلس الشيوخ قال أن ذلك انعكاس طبيعى للتركيبة السكانية في مصر حيث أن مصر دولة شابة كما أن المرأة تعد في عصرها الذهبى في ظل أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أفضل داعم للمرأة.

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