وزير الشئون النيابية يشارك في الجلسة الختامية للمؤتمر العالمي العاشر للإفتاء

شهد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، فعاليات الجلسة الختامية من المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء، الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت عنوان: "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي"، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، والدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.

وزراء الأوقاف الدول العربية

شهد المؤتمر حضور بعض وزراء الأوقاف الدول العربية، وعدد من المفتين بدول شقيقة، كما شهد حضورًا دوليا لممثلي منظمات إسلامية دولية وإقليمية.

وشارك بالمؤتمر الدكتور يوسف بلمهدي، وزير الشئون الدينية والأوقاف بالجزائر، والدكتور عمرو الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بأبوظبي، والدكتور قطب سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، وبحضور فضيلة الدكتور محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ أحمد النور محمد الحلو، المفتي العام لجمهورية تشاد، وعدد من الوزراء والسفراء ورجال الدين، ومحمود صدقي الهباش -قاضي قضاة فلسطين، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية.

منصة دولية لمناقشة مستقبل صناعة الإفتاء

المؤتمر الذي يُعد منصة دولية لمناقشة مستقبل صناعة الإفتاء في ظل الثورة التقنية، وفرصة لتبادل الخبرات بين المؤسسات الدينية والعلمية من مختلف أنحاء العالم، بما يسهم في وضع أطر ومعايير علمية لتأهيل المفتي المعاصر، القادر على الجمع بين عمق التأصيل الشرعي وفهم الواقع الرقمي، واستيعاب التحديات والفرص التي تطرحها تقنيات الذكاء الاصطناعي.

1000108855 1000108858 1000108852 1000108864 1000108861

تناول المؤتمر خمسة محاور رئيسية، المحور الأول بعنوان: "تكوين المفتي الرشيد العصري"، بينما ناقش المحور الثاني قضية "الإفتاء في عصر الذكاء الاصطناعي"، فيما طرح المحور الثالث موضوعًا بعنوان: "المفتي الرشيد في مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي"، إلى جانب محور رابع ناقش "الذكاء الاصطناعي وتطوير العمل المؤسسي الإفتائي"، ومحور أخير ناقش "تجارِب مؤسسات الفتوى في صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.