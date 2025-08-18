ألمانيا تطالب بالضغط على روسيا قبيل اجتماع ترامب وزيلينسكي

دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الإثنين، إلى تكثيف الضغوط على روسيا، بما في ذلك تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا، لإجبار موسكو على تقديم تنازلات من أجل إرساء "سلام عادل ودائم".

وجاءت تعليقات فاديفول في طوكيو في وقت يستعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستضافة نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين من بينهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس. يأتي هذا الاجتماع عقب محادثات ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة.

وقال فاديفول في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الياباني تاكيشي إيوايا: "ربما لا يكون من المبالغة القول إن أنظار العالم أجمع تتجه إلى واشنطن".

وأضاف "الضمانات الأمنية القوية محورية" لأن "أوكرانيا لا بد أن يتسنى لها الدفاع عن نفسها بشكل فعال حتى بعد التوصل لوقف لإطلاق النار واتفاق سلام".

من جانب آخر، أبدى وزير الخارجية الألماني تحفظه إزاء إمكانية نشر جنود ألمان في أوكرانيا في إطار توفير ضمانات أمنية غربية ضد تعرض البلاد لهجمات روسية مجددًا.

وردًا على سؤال حول هذا الموضوع خلال زيارته لطوكيو، قال فاديفول إنه لم يتم الاتفاق بعد مع دول أوروبية أخرى بشأن نشر محتمل للقوات كضمان أمني لحل سلمي، وأضاف: "نحن في بداية عملية صعبة".

كما أكد فاديفول تمسك بلاده بأن أوكرانيا وحدها هي من تقرر ما إذا كانت مستعدة للتنازل عن أراضيها، وتحت أي شروط، وقال: "بالطبع، لا يمكنها قبول ذلك إلا إذا كانت من ناحية أخرى متأكدة أيضًا من أن هجومًا روسيًا كهذا لن يتكرر. وأن هناك ضمانات أمنية".

