الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

زيلينسكي: بوتين سينفذ عمليات قتل استعراضية لإبقاء الضغط على أوكرانيا

زيلينسكي، فيتو
زيلينسكي، فيتو

 قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين سينفذ عمليات قتل استعراضية لإبقاء الضغط على أوكرانيا وأوروبا وإهانة الجهود الدبلوماسية.

وتابع  زيلنسكي: لا بد من ضمانات أمنية موثوقة ولا ينبغي مكافأة روسيا على حربها، مضيفًا: يجب إنهاء الحرب وموسكو هي من يجب أن تسمع كلمة "توقفوا".

وفي سياق آخر أكد لدى وصوله إلى واشنطن، لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أن جميع الأطراف تريد نهاية سريعة للحرب، داعيا للتوصل إلى سلام دائم.

وكتب زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي: "جميعنا نتشارك رغبة قوية بإنهاء هذه الحرب بسرعة وعلى نحو موثوق".

وأوضح: "أنا ممتن لرئيس الولايات المتحدة على الدعوة. نحن جميعا نريد على حد سواء إنهاء هذه الحرب بسرعة وبشكل موثوق".

وأضاف الرئيس الأوكراني: "آمل أن قوتنا المشتركة مع أمريكا ومع أصدقائنا الأوروبيين ستجبر روسيا على السلام الحقيقي".

ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي مع ترامب، اليوم الإثنين، إلى جانب مجموعة من القادة الأوروبيين.

 

ماذا قال ترامب؟

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي أن نظيره الأوكراني قادر على إنهاء الحرب مع روسيا "على الفور"، لكنه استبعد استعادة أوكرانيا لشبه جزيرة القرم أو انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" عشية اجتماعه المقرر في البيت الأبيض مع زيلينسكي وقادة أوروبيين، "بإمكان الرئيس الأوكراني زيلينسكي إنهاء الحرب مع روسيا على الفور تقريبا، في حال أراد ذلك، أو يمكنه مواصلة القتال".

وأضاف: "لا استعادة للقرم التي منحها أوباما (قبل 12 عاما من دون إطلاق رصاصة واحدة) ولا انضمام لأوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأوكراني الولايات المتحدة أوكرانيا جزيرة القرم

مواد متعلقة

ألمانيا: أي سلام عادل ومستدام في أوكرانيا يتطلب أولا وقف القتل من جانب روسيا

زيلينسكي: مستعد لمناقشة قضية الأراضي في اجتماع ثلاثي

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية

بالأسماء، قرار جمهوري بترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة

السيسي يصدق على قانونين جديدين

حزين على البلد، توفيق عكاشة يكشف سر إفقار مصر وشعبها

السيسي يجتمع مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي

تكليفات رئاسية مهمة لمحافظ البنك المركزي

بدء صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة الأسبوع المقبل

زغلول صيام يكتب: ضاعت الكرة في مصر بسبب ابن الباشا وابن البيه!.. وفي الآخر مندهشين إن مفيش محمد صلاح تاني!

خدمات

المزيد

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

أسعار القصدير اليوم الإثنين

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم

ما عدا السلفات، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية سيارة الإسعاف في المنام وعلاقتها بالأمان والاستقرار

ما حكم الضرب بالدف في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

دار الإفتاء توضح رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة بالأدلة من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads