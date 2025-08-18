زيلينسكي: بوتين سينفذ عمليات قتل استعراضية لإبقاء الضغط على أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين سينفذ عمليات قتل استعراضية لإبقاء الضغط على أوكرانيا وأوروبا وإهانة الجهود الدبلوماسية.

وتابع زيلنسكي: لا بد من ضمانات أمنية موثوقة ولا ينبغي مكافأة روسيا على حربها، مضيفًا: يجب إنهاء الحرب وموسكو هي من يجب أن تسمع كلمة "توقفوا".

وفي سياق آخر أكد لدى وصوله إلى واشنطن، لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أن جميع الأطراف تريد نهاية سريعة للحرب، داعيا للتوصل إلى سلام دائم.

وكتب زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي: "جميعنا نتشارك رغبة قوية بإنهاء هذه الحرب بسرعة وعلى نحو موثوق".

وأوضح: "أنا ممتن لرئيس الولايات المتحدة على الدعوة. نحن جميعا نريد على حد سواء إنهاء هذه الحرب بسرعة وبشكل موثوق".

وأضاف الرئيس الأوكراني: "آمل أن قوتنا المشتركة مع أمريكا ومع أصدقائنا الأوروبيين ستجبر روسيا على السلام الحقيقي".

ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي مع ترامب، اليوم الإثنين، إلى جانب مجموعة من القادة الأوروبيين.

ماذا قال ترامب؟

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي أن نظيره الأوكراني قادر على إنهاء الحرب مع روسيا "على الفور"، لكنه استبعد استعادة أوكرانيا لشبه جزيرة القرم أو انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" عشية اجتماعه المقرر في البيت الأبيض مع زيلينسكي وقادة أوروبيين، "بإمكان الرئيس الأوكراني زيلينسكي إنهاء الحرب مع روسيا على الفور تقريبا، في حال أراد ذلك، أو يمكنه مواصلة القتال".

وأضاف: "لا استعادة للقرم التي منحها أوباما (قبل 12 عاما من دون إطلاق رصاصة واحدة) ولا انضمام لأوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.