القصة الكاملة لأزمة معيدة جامعة الأزهر بأسيوط وبيان ناري من عمداء الكليات

أثارت إحدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر فرع الوجه القبلي بأسيوط، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد نشرها عبر صفحتها الشخصية “ فيس بوك” نداء استغاثة إلي فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وأوضحت الباحثة أنها تعرضت “لحجب الراتب الخاص بها” بقرار من الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي ،وإحالتها للتحقيق بسبب ما تنشره على صفحتها الشخصية من أبيات “ الشعر”، مشيرة إلي أنه جمعها لقاء بنائب رئيس الجامعة طالبها خلاله بضرورة وقف ما تنشره من شعر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لأنه حسب وصف رئيس الجامعة لها يعد من باب “المجون”

بيان عمداء جامعة الأزهر لفرع الوجه القبلي

وفي هذا السياق أصدر عمداء كليات الوجه القبلي بيان للرد على الواقعة أكدوا خلاله أنه لوحظ في الآونة الاخيرة قيام أحد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر بعض المنشورات التي تنال من بعض قيادات الأزهر الشريف بغير وجه حق أو دليل - حسب وصفهم-

وأشار العمداء في بيانهم أن الهدف من ورائه تشويه صورة الأزهر، وتحقيق بعض المكاسب الشخصية، وذلك في الوقت الذي يجب أن نتكاتف جميعًا في مواجهة الأخطار الخارجية التي تهدد أمن الوطن وتنال من استقراره.



وتابع البيان:" وإزاء هذه المنشورات غير اللائقة توقع ناشريها تحت طائلة القانون، وليعلم هؤلاء بأنه لم يعد في قوس الصبر منزع"



وأعلن عمداء فرع الجامعة للوجه القبلي ثقتهم التامة في قيادة الجامعة رئيسًا ونائبًا لفرع الجامعة للوجه القبلي، مؤكدين أنهم لا يدخرون وسعا ولا يبخلون جهدًا في رفع شأن الجامعة في المحافل الداخلية والخارجية تحت القيادة الحكيمة الراشدة لفضيلة مولانا الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر.

رد نائب رئيس جامعة الأزهر على واقعة المعيدة



ومن جانبه رد الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر على الواقعة، مشيرًا إلى أن الباحثة رفضت الخضوع لجلسات التحقيق التي حولت لها، مشيرا إلى أن قرار وقف راتبها، جاء بناء على مذكرة رسمية من عميد كليتها، وأنه وقع على المذكرة بعبارة “ الموافقة بحسب ما تسمح به اللوائح”

وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر أنه تعامل مع الباحثة بصفة “الأب” الناصح لها، وأنه طلب منها العدول عن الملاحظات التي تؤخذ عليها حفاظًا على مستقبلها الأكاديمي، مؤكدًا أن مكتبه مفتوح أمام جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس

