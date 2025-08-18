القبض على شخصين متورطين في مشاجرة السوق المسلحة بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من القبض على شقيقين من المتهمين في واقعة المشاجرة المسلحة داخل سوق الجمعة، في قرية أبودياب شرق، مركز دشنا، شمال محافظة قنا.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة مديرية أمن قنا، إخطارًا بانتشار فيديو للمتهم صدام وآخرين يرصد مشاجرة مسلحة داخل سوق الجمعة في قرية أبودياب التابعة لدائرة مركز شرطة دشنا.

وبعد تكثيف التحريات تم رصد أماكن شقيقين تم ضبطهما م، وم، بتهمة تبادل إطلاق الأعيرة النارية في مشاجرة مسلحة مع المتهم صدام داخل سوق الجمعة قرية أبودياب شرق مركز دشنا.

وجار البحث عن صدام ومتهمين آخرين للقبض عليهم وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

