البابا تواضروس يتابع العمل في الدير الأبيض بسوهاج

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج (الدير الأبيض).

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية، إن نيافة الأنبا أولوجيوس عرض قداسة البابا تواضروس الثاني عدد من الملفات الخاصة بدير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج (الدير الأبيض).

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشية القوصية ومير

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا توماس مطران القوصية ومير للأقباط الأرثوذكس بمحافظة أسيوط.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس ناقش مع الأنبا توماس بعض الأمور الخاصة بالخدمة الرعوية في إيبارشية القوصية ومير.

