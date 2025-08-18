حي الجمرك يكشف تفاصيل جديدة حول العقار المنهار في الإسكندرية

كشف مسئولو حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية تفاصيل انهيار عقار بالحي.

وأكد حى الجمرك، أن عقار شارع صفر المنهار جزئيا، صادر له قرار هدم رقم 142 لسنة 2010، وهو مكون من دور أرضي ودورين علويين من الحوائط الخشبية، حيث حدث سقوط جزئي كامل للجزء الخلفي للعقار ولم يسفر عن أي إصابات.

وكانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت بلاغا يفيد بانهيار أجزاء من عقار بشارع صفر باشا بمنطقة الجمرك وسط المحافظة، دون وجود أي إصابات في الأرواح.

وعلى الفور انتقل المهندس محمد صلاح رئيس حي الجمرك ومأمور وضباط قسم شرطة الجمرك، لمكان العقار المنهار، ترافقهم سيارات الحماية المدنية بالمحافظة.

وتم وضع حواجز حديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل العقار حفاظا على سلامة الأرواح وقام حي الجمرك بأعمال إزالة الأجزاء العالقة بالعقار.

وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض علي جهات التحقيق.

