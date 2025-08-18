وزيرا الخارجية والتضامن يتفقدان المطبخ الإنساني والمخبز الآلي للهلال الأحمر المصري برفح

تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية وشئون المصريين في الخارج، ورئيس مجلس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى، والوفد المرافق له المطبخ الإنساني والمركز اللوجيستي التابع للهلال الأحمر المصري برفح، للوقوف على سير العمل وجهود تجهيز وتعبئة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة.

وذلك بحضور اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، والدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري.

واضطلع الوفد المصري- الفلسطيني على أعمال المطبخ الإنساني، والذي يضم أيضا مخبزا آليا لتوفير الخبز، ويعد المطبخ الإنساني تجربة رائدة استحدثها الهلال الأحمر المصري لتقديم وجبات ساخنة وجافة لأهالي غزة، حيث تم إدخال أكثر من 2 مليون وجبة مطهية، وما يزيد على مليون وجبة ساخنة، وأكثر من 750 ألف وجبة جافة خلال الأشهر الماضية، كما تقدم مبادرة “لقمة هنية من مصر إلى غزة”، عشرات الآلاف من أكياس الخبز يوميًا لأهالينا في القطاع ضمن جهود متواصلة لتخفيف المعاناة عن سكان غزة.

