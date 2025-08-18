إصابة 3 من أفراد الشرطة الأمريكية بإطلاق نار في ولاية يوتا

ذكرت الشرطة أن 3 من أفرادها أصيبوا في حادث إطلاق نار بمدينة تريمونتون، الواقعة شمالي ولاية يوتا الأمريكية، وتم احتجاز شخص إثر الحادث.

وكان رجال الشرطة يتعاملون مع بلاغ عن شجار مساء أمس الأحد في حي بمدينة تريمونتون الأمريكية.

ولم يتسن على الفور معرفة مدى إصاباتهم أو حالتهم الصحية.

وصرحت محققة الشرطة، كريستال بيك، من مدينة بريغهام المجاورة، للصحفيين، بأن "رجال الشرطة، عند وصولهم، تعرضوا لإطلاق النار على الفور. وطلبوا وحدات إضافية، ثم توقفوا عن الرد على أجهزة اللاسلكي الخاصة بهم".

وقالت بيك إنه بمجرد وصول تعزيزات الشرطة، "تمكنوا من تحديد مكان المشتبه به في إطلاق النار واحتجازه."

وأضافت بيك إنها لا تعرف اسم الرجل، وأوضحت أنه لا يوجد أي تهديد.

وتقع مدينة تريمونتون، التي يبلغ عدد سكانها نحو 10 آلاف نسمة، على بعد نحو 75 ميلا (121 كيلومترا) شمال مدينة سولت ليك سيتي.

