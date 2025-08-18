الإثنين 18 أغسطس 2025
محافظات

حملات تموينية على المخابز البلدية في العامرية بالإسكندرية

الاسكندريه
الاسكندريه

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية اليوم حملات موسعة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.

انتشال جثة طفل مجهول الهوية من مياه النيل بالدقهلية (صور)

أشرف داري يواصل قيادة خط دفاع الأهلي أمام غزل المحلة

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية،و تنفيذا لتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية،و تعليمات مشددة من المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية. 

وقامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وإشراف  سعد حسانين رئيس الرقابة بحملات  فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط  مخبز بلدى مدعم قام بتجميع  كميات من الدقيق البلدى المدعم المحظور حيازته خارج المنظومة التموينية بغرض البيع فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم التحفظ على ١١ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة ٥٠ كجم، وتحرير ٣ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية، وتحرير٣ محاضر عدم نظافة أدوات العجين وتحرير محضرين عدم وجود لوحة بيانات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات. 

الاسكندرية التموين الفريق أحمد خالد

