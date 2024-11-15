بالأسماء، إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي بالمنيا
أصيب 8 أشخاص، في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بمدينة المنيا الجديدة، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.
إصابة 8 أشخاص في المنيا
تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تتضمن تصادم سيارة ملاكي رقم 6783 ن ج ل، بأخرى ملاكي رقم 7392 ن ف ر، أمام المدرسة الثانوية الصناعية، بمدينة المنيا الجديدة، نتيجة السرعة والتخطي الخاطئ.
حوادث المنيا اليوم
على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 8 أشخاص بينهم أطفال، وهم أحمد محمود أحمد يحيى، 19 سنة، طالب، وشقيقة يوسف 17 سنة، طالب، مينا مجدي عزيز، 15 سنة، طالب، نجاة شلقامي محمد، 52 سنة، ربة منزل، محمد عثمان زكي، 47 سنة، موظف، مالك محمد عثمان، 11 سنة، سليمان محمد عثمان، 6 سنوات، دعاء فهمي عبد السلام، 37 سنة، ربة منزل، مقيمين جميعا بالمنيا الجديدة.
تفاصيل إصابة 8 أشخاص في المنيا
مستشفى المنيا العام
تم نقل المصابين لمستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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