مصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل ورشة في دكرنس بالدقهلية

لقى عامل مصرعه بصعق كهربائي أثناء عمله داخل ورشة، بقرية المحمودية التابعة لمركز دكرنس، في محافظة الدقهلية، وجرى نقل الجثمان للمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

مصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل ورشة عمله

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة دكرنس من المستشفى، بـ مصرع عامل يدعى مجاهد ممدوح مجاهد 17 عامًا، مصابًا بصعق كهربائي أثناء عمله في الورشة.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أنه أثناء عمل المتوفى في ورشة، أصيب بصعق كهربائي، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

إيداع الجثمان لمشرحة المستشفى

وجرى إيداع الجثمان بمشرحة مستشفى دكرنس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

