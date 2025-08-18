الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الوزراء الفلسطيني يزور المركز اللوجستي للهلال الأحمر المصري في العريش

وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو
وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو
ads

اصطحبت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية وشئون المصريين في الخارج، رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى في المركز اللوجستي الرئيسي للهلال الأحمر المصري في مدينة العريش الذي يعد المركز الرئيسي ونقطة إنطلاق للعمل الإغاثي المصري المتجه إلى قطاع غزة، وبحضور اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

وخلال جولتهم بالمركز؛ استمع الوفد المصري-الفلسطيني إلى عرض قدمته الدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري تضمن الخدمات التي يقدمها الهلال الأحمر المصري في نقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وكذلك ما يقدمه المركز اللوجستي للهلال الأحمر المصري لدعم غزة، والذي يغطي مساحة 10 آلاف متر مربع، مع شرح مفصل لمنظومة إدارة الإمدادات، بدءًا من جمع المساعدات، وتعبئتها، وترحيلها، وصولًا إلى معبر رفح.

وتابع الحضور جهود عملية الإغاثة داخل المركز، والذي يهدف إلى تقديم الدعم اللوجستي والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مع الحفاظ على سلامة المساعدات وتخزينها بالشكل الأمثل، ويحتوي المركز على كافة المواد الإغاثية الضرورية التي سيتم نقلها إلى غزة، مما يسهم في تسريع وتيرة الاستجابة للاحتياجات العاجلة في القطاع المحاصر.

ويستقبل المركز الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة، وذلك من قبل فريق الهلال الأحمر المصري الذي يقوم بفرزها وتغليفها والتأكد من مطابقتها المعايير المسموح بها لدخول القطاع وتكويدها لتتبع خط سيرها.

ومن أمام "مخزن الهلال الاحمر "؛ أعربت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها بدور الهلال الأحمر المصري، مؤكدة أن هذا المركز لا يحوي فقط مساعدات، بل يحوي مشاعر التضامن، والوفاء، والموقف الإنساني الراسخ من الشعب المصري تجاه أشقائه في فلسطين.

وتابعت: "نحن لا نُرسل فقط أطنان من المساعدات الغذائية والدوائية، بل نُرسل رسائل حب ودعم وأمان، وعهد دائم بالاستمرار". 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التضامن الاجتماعي الهلال الأحمر المصري الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي المساعدات الإنسانية لقطاع غزة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري رئيس الوزراء الفلسطيني عبد العاطي وزير الخارجية محافظ شمال سيناء مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

وزيرة التضامن من أمام معبر رفح: مصر لم تتوقف عن أداء واجبها القومي والإنساني تجاه غزة

التضامن تتابع صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2025

الأكثر قراءة

بعد تصديق الرئيس، نص قانون تقنين وضع اليد

بالأسماء، قرار جمهوري بترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة

حي الجمرك يكشف تفاصيل جديدة حول العقار المنهار في الإسكندرية

السيسي يصدق على قانونين جديدين

الدوري المصري، رابطة الأندية تكشف عن ملعب مباراة الأهلي وبيراميدز والزمالك ومودرن

القصة الكاملة لأزمة معيدة جامعة الأزهر بأسيوط وبيان ناري من عمداء الكليات

لاعب الزمالك يصدم جون إدوارد ويرفض تجديد عقده

السيطرة على حريق بإحدى عربات ترام الرمل بالإسكندرية

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

أسعار القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البق في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

فضائل شهر ربيع الأول وأهم مميزاته

تفسير رؤية سيارة الإسعاف في المنام وعلاقتها بالأمان والاستقرار

المزيد
الجريدة الرسمية
ads