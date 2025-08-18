رئيس الوزراء الفلسطيني يزور المركز اللوجستي للهلال الأحمر المصري في العريش

اصطحبت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية وشئون المصريين في الخارج، رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى في المركز اللوجستي الرئيسي للهلال الأحمر المصري في مدينة العريش الذي يعد المركز الرئيسي ونقطة إنطلاق للعمل الإغاثي المصري المتجه إلى قطاع غزة، وبحضور اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

وخلال جولتهم بالمركز؛ استمع الوفد المصري-الفلسطيني إلى عرض قدمته الدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري تضمن الخدمات التي يقدمها الهلال الأحمر المصري في نقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وكذلك ما يقدمه المركز اللوجستي للهلال الأحمر المصري لدعم غزة، والذي يغطي مساحة 10 آلاف متر مربع، مع شرح مفصل لمنظومة إدارة الإمدادات، بدءًا من جمع المساعدات، وتعبئتها، وترحيلها، وصولًا إلى معبر رفح.

وتابع الحضور جهود عملية الإغاثة داخل المركز، والذي يهدف إلى تقديم الدعم اللوجستي والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مع الحفاظ على سلامة المساعدات وتخزينها بالشكل الأمثل، ويحتوي المركز على كافة المواد الإغاثية الضرورية التي سيتم نقلها إلى غزة، مما يسهم في تسريع وتيرة الاستجابة للاحتياجات العاجلة في القطاع المحاصر.

ويستقبل المركز الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة، وذلك من قبل فريق الهلال الأحمر المصري الذي يقوم بفرزها وتغليفها والتأكد من مطابقتها المعايير المسموح بها لدخول القطاع وتكويدها لتتبع خط سيرها.

ومن أمام "مخزن الهلال الاحمر "؛ أعربت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها بدور الهلال الأحمر المصري، مؤكدة أن هذا المركز لا يحوي فقط مساعدات، بل يحوي مشاعر التضامن، والوفاء، والموقف الإنساني الراسخ من الشعب المصري تجاه أشقائه في فلسطين.

وتابعت: "نحن لا نُرسل فقط أطنان من المساعدات الغذائية والدوائية، بل نُرسل رسائل حب ودعم وأمان، وعهد دائم بالاستمرار".

