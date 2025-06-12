سهم بوينج يتراجع في البورصات العالمية بعد تحطم الطائرة الهندية

سهم Boeing، تراجع سهم شركة بوينج Boeing لتصنيع الطائرات اليوم الخميس نتيجة خسارة كبيرة تقارب 7‑8 ٪ في التداولات، وذلك على خلفية سقوط طائرة Air India 787‑8 Dreamliner بالقرب من مطار أحمد أباد بالهند، حاملة نحو 242 شخصًا، وتبنى حادث تحطمها أبعادًا مأساوية، مع تتبع رد فعل الأسواق العالمية، حيث ذكرت وكالة “ رويترز ” أن السهم هبط بنسبة تقارب 7.6 ٪ قبيل افتتاح السوق.

حجم الخسارة فى سهم شركه بوينج العالمية

كما أكد خبراء فى سوق المال أن الخسارة بلغت 7.3٪ ووصل السعر إلى 198.45 دولارا، ليرتفع القلق العالمي مجددًا حول سلامة طراز 787 بعد هذا الحادث، مما دفع المستثمرين لبيع كميات ملحوظة من السهم فورًا كما ان التحليلات تصف التراجع بأنه "رد فعل انعكاسي" ناجم عن مخاوف من إعادة النظر في تقييم السلامة لشركة Boeing العالمية.

سهم بوينج العالمي يهتز بعد تحطم طائرة 787

ليشهد سهم شركة بوينج هزة قوية في الأسواق العالمية عقب حادث تحطم طائرة من طراز 787 تابعة لشركة "إير إنديا" وهو أول حادث مأساوي لطائرة من هذا الطراز منذ دخوله الخدمة في عام 2011 هذا الحادث أسفر عن خسائر بشرية كبيرة، أثار موجة من القلق في أوساط المستثمرين، وأدى إلى تراجع حاد في سعر السهم خلال التداولات المسبقة.

سرعة استجابة السوق للحادث

كما أشار الخبراء إلى أن السوق استجاب بسرعة كبيرة للحادث، حيث خسر السهم ما يقارب 7 إلى 8% قبل افتتاح جلسة التداول الرسمية، ليصل إلى مستويات قرب 198 دولارًا، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وعلى الرغم من تعافٍ جزئي بعد الافتتاح، فإن حالة القلق ما زالت تسيطر، وسط ترقب لتفاصيل التحقيقات الرسمية حول أسباب الحادث.

سلسله من الانتكاسات ومحاولات لعوظة الثقة

جدير بالذكر شركه بوينج كانت قد بدأت تستعيد بعضًا من ثقة السوق خلال الأشهر الماضية، بعد سلسلة من الانتكاسات المرتبطة بطرازات 737 ماكس إلا أن هذا الحادث يعيد إلى الواجهة تساؤلات حول مدى جاهزية الشركة لمعالجة التحديات المرتبطة بالسلامة والجودة حيث أن ردود الفعل السريعة وصفت بأنها "انعكاسية" نتيجة الصدمة الأولى، لكن استمرار التراجع سيتوقف على حجم تأثير الحادث على الطلب العالمي لطراز 787، لا سيما في الأسواق الآسيوية النامية التي تمثل شريانًا رئيسيًّا للمبيعات المستقبلية.

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