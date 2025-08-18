أمير عبد الواحد لـ"فيتو": متعة المسرح لا مثيل لها.. الجوائز "إشارات" تشجعني على الاستمرار.. وأشارك في فيلم جديد (حوار)

يمتلك ظهورا مميزا، وربما تكون قد شاهدته على التلفزيون في أحد أدواره التي قدمها في عالم الدراما، وخطف من خلالها الأنظار بموهبته التمثيلية القوية، ووجهه الهادئ الذي تراه يحمل في طياته خبرة صقلتها سنوات مضت، قدم خلالها العديد من الشخصيات والأدوار التي تعلق بها جمهور المسرح.

الفنان الشاب أمير عبد الواحد

الفنان الشاب أمير عبد الواحد أحد الأبناء النابغين الذين تعلموا على خشبة مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، والذي حصد خلال دورة المهرجان القومي للمسرح المصري هذا العام جائزة أفضل ممثل صاعد عن عرض "الإخوة كرامازوف"، بعدما كان قد حقق العام الماضي جائزة أفضل دور ثاني رجال عن عرض "مع الشغل والجواز" وقتها.

"ڤيتو" حاورت الفنان الشاب والذي كشف العديد من كواليس مشاركته في عرض "الأخوة كرامازوف" بالمهرجان القومي للمسرح هذا العام، وجاء نص الحوار كالتالي:

في البداية.. جائزة بالمهرجان القومي للعام الثاني تواليا إنجاز كبير.. صف لنا شعورك لحظة إعلان فوزك هذا العام؟

في الحقيقة، لم أكن متوقعا خاصة إن المنافسة هذا العام صعبة للغاية، والحمد لله ردود الأفعال على الليلة التي قدمتها أمام لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية بالمهرجان كانت كافية إنها تسعدني لكن كرم ربنا كبير، أعتبر هذه الجوائز إشارات وبمثابة تشجيع لي أن أكمل عندما تهتز ثقتي بعض الشيء أو أشعر أنني لست متفوقا بالقدر الكافي.

الجمهور أحب طلتك على التلفزيون في الأعمال التي شاركت بها وكذلك حققت نجاحا كبيرا بالمسرح.. أيهما أقرب لك؟

أنا بكل صراحة أحب التليفزيون لأنه بيوصل لجمهور أكثر ولمختلف الفئات، كذلك أحب المسرح لأن رد فعله مباشر ووسيط يعتبر أكثر حيوية، في الحقيقة المسرح والتلفزيون رائعين ولكل منهم مذاق خاص، لكن يمكنني القول إن المسرح متعته لا يوجد مثيل لها بالنسبة للممثل.

قدمت شخصية غاية في التعقيد خلال عرض "الأخوة كرامازوف"، كيف كانت تحضيراتك لها خاصة قبل القومي للمسرح؟

فترة التحضير كانت قصيرة للغاية، لأن الدور كان يقوم به قبلي زميلي وصديقي محمد عادل يوسف، لكنه قد حدث له ظرف صحي منعه من الاستكمال.

فتواصل معي بعدها صديقي عبدالرحمن محسن مخرج العرض حتى أقدم هذا الدور، وكان قبل العرض بأسبوع واحد، كان أمامي هذه الفترة فقط حتى أظهر بهذا الدور، ورغم أن الفترة قصيرة ولديَّ التزامات أخرى ثقيلة، قررت أن أخوض التجربة لأني حبيت العرض، وكنت واثق في زمايلي إنهم سيقدمون لي المساعدة وهو ما حدث بالفعل، وأخص بالذكر صديقي مصطفى خطاب الذي ساعدني في فهم الدور في فترة قصيرة بالإضافة لتوجيهات عبدالرحمن محسن مخرج العرض.

هل تأثرت بأحد أعلام المسرح المصري، وكان سببا في حبك لهذا العالم؟

بالفعل الكثيرين أحبهم، لكن في الكوميديا تحديدًا بالتأكيد كل من نجيب الريحاني وفؤاد المهندس وعبدالمنعم مدبولي وسعيد صالح وسمير غانم ومحمد نجم، كما أرغب في ذكر أسماء كثيرة أخرى، وهؤلاء في الكوميدي فقط، لذلك أعتقد أنه يصعب حصر كل هؤلاء النجوم والأساتذة في إجابة واحدة، كما في اعتقادي إن أي شخص يقدم فن يكون متأثرا بالكثير من الفنانين أو أشخاص في حياته يصعب إحصائهم.

إذن.. من من النجوم الحاليين تتمنى أن تشاركه في عمل على خشبة المسرح ؟

فنانون وأساتذة كثيرون بالفعل، ومنهم بشكل خاص كل من الفنان أحمد أمين، وكذلك الفنان أحمد مكي، وغيرهم الكثير.

أخيرا.. ما هي مشروعاتك الفنية خلال الفترة المقبلة؟

أشارك في فيلم جديد حاليا سأكشف عن تفاصيل ذلك قريبا، وأجهز حاليا للمشاركة في مسلسل خارج الموسم الرمضاني، واستعد للتواجد في المسرح أيضا من خلال مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري.

