الأحد 27 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

8 صور ترصد عرض الإخوة كرامازوف بالمهرجان القومي للمسرح

عرض الإخوة كرامازوف،
عرض الإخوة كرامازوف، فيتو

قدم فريق العرض المسرحي “الإخوة كرامازوف” من إنتاج أكاديمية الفنون، مشاركته ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، وذلك على خشبة مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالهرم. 

عرض الإخوة كرامازوف 

العرض مأخوذ عن نص “الإخوة كرامازوف” إحدى الروائع الكلاسيكية للكاتب الروسي دوستويفسكي، ومن إعداد إسماعيل إبراهيم، وإخراج عبد الرحمن محسن. 

المهرجان القومي للمسرح المصري 

وتستمر الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري حتى يوم 6 أغسطس 2025، برعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وبمشاركة واسعة من الفرق المسرحية الرسمية والمستقلة والجامعية والهاوية.

وتشهد الدورة مشاركة 35 عرضًا مسرحيًّا في المسابقة الرسمية وثلاثة عروض على الهامش، تمثل مختلف المؤسسات الفنية والثقافية والمستقلة في مصر.

وتتنوع ما بين عروض رسمية وجامعية ومستقلة وخاصة، بما يعكس ثراء المشهد المسرحي المصري وتنوع تجاربه.

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عرض الأخوة كرامازوف المهرجان القومي للمسرح المصري أكاديمية الفنون المعهد العالي للفنون المسرحية

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