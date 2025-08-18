الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التقرير الطبي لطرفي مشاجرة "لعب العيال" بالزاوية: خدوش طفيفة

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

كشف التقرير الطبي لطرفي مشاجرة نشبت بسبب لهو الأطفال بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، أن الإصابات طفيفة وانحصرت في خدوش وكدمات ولا تستلزم التواجد بالمستشفى أو العلاج أكثر من 21 يوما.


كانت الأجهزة الأمنية بمديرية  أمن القاهرة قد رصدت مقطع فيديو متداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله سيدة تعتدي على أخرى وزوجها بزعم محاولتهما خطف نجلها، وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله.


وكشفت التحريات أن حقيقة الواقعة تعود إلى مشاجرة وقعت بتاريخ 13 أغسطس الجاري داخل إحدى الحدائق العامة بالزاوية الحمراء بين سيدة مقيمة بدائرة القسم من جانب، وسيدة أخرى وزوجها مقيمان بدائرة قسم حدائق القبة من جانب آخر، بسبب لهو الأطفال، وتطورت المشادة الكلامية إلى تشابك بالأيدي، وأقدمت الأولى على الادعاء زورا بمحاولة خطف نجلها نكاية بهما وتم ضبط الطرفين.


وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قسم شرطة الزاوية الحمراء مديرية أمن القاهرة مواقع التواصل الاجتماعي الزاوية الحمراء النيابة العامة ا

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة بالمقطم بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال

تجديد حبس طرفي مشاجرة بسبب "لعب العيال" في الزاوية الحمراء

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية

بالأسماء، قرار جمهوري بترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة

السيسي يصدق على قانونين جديدين

حزين على البلد، توفيق عكاشة يكشف سر إفقار مصر وشعبها

السيسي يجتمع مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي

تكليفات رئاسية مهمة لمحافظ البنك المركزي

بدء صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة الأسبوع المقبل

زغلول صيام يكتب: ضاعت الكرة في مصر بسبب ابن الباشا وابن البيه!.. وفي الآخر مندهشين إن مفيش محمد صلاح تاني!

خدمات

المزيد

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

أسعار القصدير اليوم الإثنين

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم

ما عدا السلفات، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية سيارة الإسعاف في المنام وعلاقتها بالأمان والاستقرار

ما حكم الضرب بالدف في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

دار الإفتاء توضح رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة بالأدلة من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads