مواعيد اختبارات المعلمين المؤهلين للوظائف القيادية بالوادي الجديد

محافظ الوادى الجديد،
محافظ الوادى الجديد، فيتو

قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،   اليوم الإثنين، عقد اختبارات الوظائف القيادية للمعلمين المتقدمين من مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط، بمركز الداخلة، تخفيفًا من مشقة الانتقال بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح  أن القرار جاء استجابةً لمطالب  المعلمين المتقدمين لشغل الوظائف القيادية بمراكز الداخلة والفرافرة وبلاط، والمقرر حضورهم لمركز الخارجة لإجراء المقابلات الشخصية.

ومن المقرر  أن تعقد الاختبارات  في المواعيد والأماكن التالية:
 

اختبار اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي يوم الأربعاء الموافق ٢٠ أغسطس الحالي بمقر معمل الحاسب الآلي بإدارة الداخلة التعليمية في تمام الساعة التاسعة صباحًا. 
 

أما فيما يخص المقابلات الشخصية ستعقد يوم الخميس الموافق ٢١ أغسطس الحالي بالمركز الاستكشافي بالداخلة في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا.

