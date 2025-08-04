26 لاعبا في معسكر منتخب عمان استعدادا لمحلق تصفيات المونديال

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم، قائمة المنتخب الأول، للمعسكر الداخلي، المقرر من 6 إلى 9 أغسطس الجاري، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش.

وضمت القائمة 26 لاعبًا، وهم: إبراهيم المخيني، فايز الرشيدي، عبد الملك البادري في حراسة المرمى، وغانم الحبشي، أحمد الكعبي، ثاني الرشيدي، تركي بيت سبيع، أمجد الحارثي، جمعة الحبسي ونايف بيت صبيح.

كما تضم القائمة أيضًا: محمود المشيفري، سمير الحاتمي، عاهد المشايخي، حارب السعدي، حاتم الروشدي، سلطان المرزوق، مصعب المعمري، حسين الشحري، جميل اليحمدي، محمد الغافري، أسامة بن مجدي، محمد بيت سبيع، محمد الغافري، أحمد الريامي، المنذر العلوي وحمد النعيمي.

ويستعد منتخب عمان لخوض الملحق الآسيوي، المقرر من 8 إلى 14 أكتوبر المقبل، والمؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويخوض منتخب عمان، تصفيات المجموعة الأولى للملحق، أمام منتخبي الإمارات، وقطر صاحبة الأرض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.