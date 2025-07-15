أخبار الرياضة اليوم.. الزمالك يضم صفقة جديدة.. أزمة وسام أبوعلي عرض مستمر.. وكيروش يتولى تدريب عمان

أعلن نادي الزمالك رسميًا، عن التعاقد مع أحمد شريف مهاجم فريق فاركو لمدة خمسة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع أحمد شريف على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع مسؤولي نادي فاركو.

تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

وكان الزمالك تعاقد من قبل مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو.

كيروش يتولى تدريب منتخب عمان

أعلن لاتحاد العُماني لكرة القدم تعيين جهاز فني جديد للمنتخب الأول بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق. خلفا للمدرب رشيد جابر.

كما قرر الاتحاد تعيين المدرب حمد العزاني مدربا لمنتخب الشباب وانتدابه مؤقتا مساعدا لكيروش خلال الفترة المتبقية من تصفيات المونديال.

وكان كيروش قد تولى تدريب منتخب إيران بعد رحيله عن منتخب مصر.

أزمة وسام أبوعلي تضرب الأهلي

أغلق وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، حسابه الشخصي عبر موقع "إنستجرام"، وذلك عقب سيل من الانتقادات والهجوم من جماهير القلعة الحمراء، بسبب تمسكه بالرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان اسم اللاعب قد ارتبط بالرحيل عن الأهلي في ظل اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته، وسط رغبة ملحة من اللاعب في خوض تجربة جديدة، مما أثار غضب جماهير الأهلي.

وقال مصدر داخل الأهلي: إن النادي متمسك بتلبية شروطه المالية المعلنة رسميا والخاصة بالموافقة على رحيل لاعب الفريق وسام أبو علي.

وأضاف أنه حال تحقيق هذه المطالب سيرحل اللاعب، ولدينا سيناريوهات عدة لتعويضه، وتدعيم هجوم الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وأوضح أن الأهلي يتعامل مع كل مرحلة وفقا لظروفها، وحاليا وسام أبو علي لاعبا في الأهلي، وعقده ممتد لأربع سنوات، ومن ثم حال رحيله سيبدأ الحديث عن بديله.

بيراميدز يحسم صفقة حمدي فتحي

كشف خالد الغندور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تفاصيل صفقة انتقال حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري الي نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

وذكر الغندور أن فتحي أنهي اتفاقه مع بيراميدز علي الانتقال لصفوفه لمدة ثلاثة مواسم مقابل 120 مليون جنيه في الموسم.

يذكر أن حمدي فتحي شارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية علي سبيل الإعارة قبل عودته الوكرة مرة أخري.

ومن المنتظر ان ينضم فتحي إلى الفريق خلال معسكره بتركيا والذي يبدأ الخميس القادم

معسكر الزمالك في العاصمة الإدارية

انتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية، ظهر اليوم الثلاثاء، في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى يوم 27 يوليو الجاري، على أن يتخلله خوض عدد من المباريات الودية، لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

وكان الزمالك أنهى المرحلة الأولى من برنامج إعداده والتي استمرت لمدة أسبوع تقريبا، خاض خلالها الفريق تدريباته على ستاد الكلية الحربية، والتقى وديًا مع نظيره أورانج يوم الجمعة الماضي، في المباراة التي انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

انتقال لاعب الأهلي إلى حرس الحدود

قرر النادي الأهلي إعارة مدافعه الشاب معتز محمد، إلي فريق حرس الحدود، لمدة موسم واحد فقط خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لاكتساب المزيد من الخبرات.

وأعلن معتز محمد عن إعارته لصفوف الحرس عبر ستوري علي حسابه علي إنستجرام قائلا:" الحمدلله تم إعارتي إلي نادي حرس الحدود اسال الله التوفيق والسداد والعود لي بيتي النادي الأهلي علي خير.

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