ضبط قائد سيارة نقل بدون لوحات على كوبرى بلبيس بالشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن سير سيارة نقل "بدون لوحات معدنية" محملة بالرمال أعلى كوبرى بلبيس بالشرقية، وضبط مرتكب الواقعة.

القبض على قائد سيارة نقل لسير بدون لوحات أعلى كوبرى بلبيس بالشرقية



وكانت المتابعة الأمنية، قد رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن سير سيارة نقل "بدون لوحات معدنية" محملة بالرمال أعلى كوبرى بلبيس بالشرقية.



وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة بدون "لوحات معدنية، رخصة تسيير"، وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

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