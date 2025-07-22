الثلاثاء 22 يوليو 2025
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حوادث

أخفى لوحات السيارة للهروب، ضبط سائق نقل يسير عكس الاتجاه على طريق سريع بأسيوط

ضبط سائق نقل خالف
ضبط سائق نقل خالف الاتجاه وأخفى لوحات السيارة على طريق سريع

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله قائد سيارة نقل يسير عكس الاتجاه بأحد الطرق السريعة بمحافظة أسيوط، مع إخفائه للوحات المعدنية الخلفية للسيارة، ما شكل خطرًا جسيمًا على حياته وحياة المواطنين.

بالفحص والتحري، تمكن رجال الشرطة من تحديد السيارة المتداولة في الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، وتم ضبط قائدها (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط).

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وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة بهدف اختصار الطريق، مؤكدًا إخفاء اللوحة المعدنية الخلفية لتفادي تحرير المخالفات المرورية ضده.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.

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