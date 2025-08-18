الإثنين 18 أغسطس 2025
حوادث

تجديد حبس طرفي مشاجرة بسبب "لعب العيال" في الزاوية الحمراء

قرر قاضي المعارضات بمحكمة  جنح الزاوية الحمراء تجديد حبس طرفي مشاجرة نشبت بينهم بسبب لهو الأطفال بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، 15 يوما على ذمة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد رصدت مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله سيدة تعتدي على أخرى وزوجها بزعم محاولتهما خطف نجلها، وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله.


وكشفت التحريات أن حقيقة الواقعة تعود إلى مشاجرة وقعت بتاريخ 13 أغسطس الجاري داخل إحدى الحدائق العامة بالزاوية الحمراء بين سيدة مقيمة بدائرة القسم من جانب، وسيدة أخرى وزوجها مقيمان بدائرة قسم حدائق القبة من جانب آخر، بسبب لهو الأطفال، وتطورت المشادة الكلامية إلى تشابك بالأيدي، وأقدمت الأولى على الادعاء زورا بمحاولة خطف نجلها نكاية بهما وتم ضبط الطرفين.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

