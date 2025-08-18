أسعار الغاز الأوروبي تواصل الهبوط قبل اجتماع ترامب وزيلينسكي

انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى مستوى جديد هو الأدنى في 2025 قبيل اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يواجه ضغوطًا للتوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا يتضمن التنازل عن أراضٍ.

أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا

واصلت العقود الآجلة القياسية خسائرها بعد الهبوط الحاد الذي سجلته الأسبوع الماضي مع ترقب اجتماع ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. ومن شأن أي اتفاق لإنهاء الحرب، بغض النظر عن حجم التنازلات المحتملة من جانب أوكرانيا، قد يساهم في تخفيف أزمة الإمدادات العالمية إذا ما عادت المزيد من إمدادات الطاقة الروسية إلى السوق.

ترامب يستضيف زيلينسكي وقادة أوروبا

يستضيف ترامب زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين، بينهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، لوضع شروط اتفاق سلام محتمل ناقشه مع بوتين، ويتوقع أن تركز واشنطن على التنازلات عن الأراضي التي تطالب بها موسكو.

وأشار ترامب بعد محادثاته مع بوتين في ألاسكا يوم الجمعة، إلى أنه سيحث زيلينسكي على إبرام اتفاق سريع، مضيفا أنه منفتح على مشاركة أمريكية في تقديم ضمانات لأمن أوكرانيا.

تنويع مصادر الغاز في أوروبا

عملت أوروبا خلال السنوات الثلاث الماضية على تنويع مصادر إمدادات الغاز بعد أن قلصت روسيا التدفقات عبر خطوط الأنابيب، إذ باتت القارة تعتمد بشكل أكبر على الشحنات البحرية القادمة من دول بعيدة مثل الولايات المتحدة وقطر. مع ذلك، يراهن المتعاملون على أن أي تخفيف محتمل للعقوبات المفروضة على موسكو قد يسمح بعودة جزء من طاقتها إلى الأسواق العالمية ويخفف حدة المنافسة على الشحنات.

قالت تاتيانا ميتروفا، الباحثة في "مركز سياسة الطاقة العالمية" بجامعة كولومبيا: "إعلان الولايات المتحدة عن تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، والتقارير حول احتمال قبول روسيا بذلك، يحمل دلالات دبلوماسية مهمة. لكن الوضع ما زال غامضًا للغاية، وفي هذه المرحلة لا توجد مؤشرات على أن قمة ألاسكا ستغير بشكل ملموس صورة إمدادات الغاز في أوروبا".

في الأثناء، أعلنت النرويج، أحد أبرز موردي الغاز لأوروبا، عن توقف غير متوقع في محطة "هامرفست" لتسييل الغاز الطبيعي المسال خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو تطور قد يؤثر على الأسعار إذا طال أمده.

انخفضت عقود الغاز المستقبلية في هولندا لشهر أقرب استحقاق، وهي المعيار لأسعار الغاز في أوروبا، بنسبة 1.9% إلى 30.43 يورو لكل ميجاوات ساعة عند الساعة 8:26 صباحا في أمستردام.

