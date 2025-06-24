أكبر خسارة يومية خلال عامين، 12% تراجعا في أسعار الغاز الأوروبي

هوت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي، مقتفية أثر أسواق النفط، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

تراجعت العقود الآجلة لما يصل إلى 12 بالمئة -وهي أكبر خسارة يومية خلال عامين تقريبا- مع تراجع المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات من الشرق الأوسط الغني بالطاقة، بحسب وكالة بلومبرج.

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