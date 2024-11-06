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اقتصاد

فوز ترامب يصعد بالبورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم الأربعاء

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إن مؤشرات الأسواق الخليجية  تفاعلت بالإيجاب بفوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية علي خلفية وعودة بتهدئة وتيرة الحروب حول العالم وبالتفاؤل بخفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الامريكي بوتيرة أسرع ما أنعش مؤشرات أسواق الخليج لتوقع انتهاجها نفس النهج من خفض أسعار الفائدة
لارتبطها بالبترل والدولار.


ففي المملكه العربية السعودية


خرج المؤشر من منطقة المقاومة 12000 نقطة
حيث ارتفع المؤشر بنسبة 1.03%وهي تقدر ب 124 نقطة ليصل المؤشر لمستوي 12123 نقطة بقيم تداول تجاوز الـ 9مليار ريال.


وفي الكويت


ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.04%وهي تقدر ب 3نقاط ليصل إلي 6417 نقطة بقيم تداول تقارب 40 مليون دينار 

 

وفي الإمارات


تواجدت مؤشرات الأسواق في المنطقة الخضراء
حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.49%وهي تقدر ب 23 نقطة ليصل إلي 4617نقطة 
كما ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.21%وهي تقدر ب 20 نقطة ليصل إلي 9403 نقطة وسط قيم تداول إجمالية تجاوز 3 مليار درهم إجمالي تداولات الأسواق.

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