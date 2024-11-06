فوز ترامب يصعد بالبورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم الأربعاء

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إن مؤشرات الأسواق الخليجية تفاعلت بالإيجاب بفوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية علي خلفية وعودة بتهدئة وتيرة الحروب حول العالم وبالتفاؤل بخفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الامريكي بوتيرة أسرع ما أنعش مؤشرات أسواق الخليج لتوقع انتهاجها نفس النهج من خفض أسعار الفائدة

لارتبطها بالبترل والدولار.



ففي المملكه العربية السعودية



خرج المؤشر من منطقة المقاومة 12000 نقطة

حيث ارتفع المؤشر بنسبة 1.03%وهي تقدر ب 124 نقطة ليصل المؤشر لمستوي 12123 نقطة بقيم تداول تجاوز الـ 9مليار ريال.



وفي الكويت



ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.04%وهي تقدر ب 3نقاط ليصل إلي 6417 نقطة بقيم تداول تقارب 40 مليون دينار

وفي الإمارات



تواجدت مؤشرات الأسواق في المنطقة الخضراء

حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.49%وهي تقدر ب 23 نقطة ليصل إلي 4617نقطة

كما ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.21%وهي تقدر ب 20 نقطة ليصل إلي 9403 نقطة وسط قيم تداول إجمالية تجاوز 3 مليار درهم إجمالي تداولات الأسواق.