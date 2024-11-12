تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية بتعاملات جلسة منتصف الأسبوع

رصدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أداء جلسة الثلاثاء “جلسة منتصف الأسبوع” وأداء الأسواق الخليجية، والتي عادت للتباين مرة أخري بعد الارتفاعات على مستوى الأداء الأسبوعي.



السعودية



ارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 0.9% وهي تقدر بـ 8 نقاط ليصل إلى 12116 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 7 مليارات ريال.



الكويت

انخفض مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.21% وهي تقدر بـ 14 نقطة ليصل إلى 6559 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 45 مليون دينار.



الإمارات



تباين أداء مؤشرات الأسواق حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.58% وهي تقدر بـ 27 نقطة ليسجل 4679 نقطة.



وفي أبوظبي انخفض مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.02% وهي تقدر بنقطة واحدة ليصل المؤشر لمستوى 9435 نقطة بقيم تداول إجمالية تجاوز 3 مليارات درهم.