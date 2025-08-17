الأحد 17 أغسطس 2025
رياضة

ابتكار طريقة جديدة لاختيار لاعب المباراة في الدوري الألماني، تعرف عليها

الدوري الالماني،
الدوري الالماني، فيتو

أعلنت رابطة الدوري الألماني “بوندسليجا”، عن إطلاق مبادرة جديدة  لموسم 2025-2026، حيث سيتم اختيار أفضل لاعب في كل مباراة بناءً على تصويت الجمهور.

طريقة اختيار أفضل لاعب في الدوري الألماني 

وفقًا للبيان الرسمي، سيبدأ التصويت في الدقيقة 85 من كل مباراة عبر التطبيق الرسمي للدوري الألماني، مما يتيح للمشجعين فرصة اختيار اللاعب الأكثر تأثيرًا في المباراة بناءً على أدائه.

 وبعد صافرة النهاية مباشرة، سيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في وقت قصير، مع تسليمه جائزة رمزية تكريمًا لإسهاماته في المباراة.

وتأتي هذه المبادرة كجزء من جهود البوندسليجا لتعزيز التجربة الرقمية للجماهير، حيث يوفر التطبيق الرسمي واجهة سهلة الاستخدام للتصويت، إلى جانب ميزات أخرى مثل الإحصائيات المباشرة وأبرز لحظات المباريات. 

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في زيادة التفاعل بين الجماهير واللاعبين، مما يعزز من مكانة الدوري كوجهة رائدة لعشاق كرة القدم.

يُذكر أن هذه المبادرة تأتي بعد نجاحات سابقة في تكريم اللاعبين بناءً تصويت الصحفيين، كما حدث مع فلوريان فيرتز الذي حصد جائزة أفضل لاعب ألماني لعام 2025 بأغلبية ساحقة بعد موسم استثنائي مع باير ليفركوزن.

