مهرجانات رياضية لذوي الهمم والنشء بواحة بلاط في الوادي الجديد

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، مهرجانات رياضية لذوي الهمم والقدرات الخاصة وللنشء بمركز بلاط.

وقال محمد فكري يونس، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، اليوم الاثنين، إنه جرى تنفيذ مهرجان رياضي للأطفال ذوي الهمم والقدرات الخاصة بمركز شباب قرية " مرزوق " التابعة لمركز بلاط، تضمن العدد من الألعاب الرياضية والترويحية والترفيهية.

وأضاف فكري، أنه جرى تنفيذ مهرجان رياضي آخر للنشء والطلائع بمشاركة طلائع مركز شباب قرية " قسطل والعويني" التابعة لمركز بلاط بهدف غرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي ونشر الوعي والثقافة الرياضية المفيدة بين الطلاب والمساهمة في التخلص من التوتر النفسي، وتفريغ الانفعالات، والاستفادة من الطاقة الزائدة. 

