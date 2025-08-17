الأحد 17 أغسطس 2025
محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد إحدى المؤسسات التعليمية لإقامة مدرسة خاصة

جانب من الزيارة،
جانب من الزيارة، ڤيتو

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اليوم الأحد، وفد إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة؛ وذلك لبحث التعاون في مجال إنشاء مدرسة خاصة بمواصفات تعليمية متميزة، تماشيًا مع جهود المحافظة للنهوض بقطاع التعليم، وتقديم خدمات تعليمية متنوعة، تتيح كافة الأنماط والمستويات التعليمية الرسمية والخاصة، وذلك بحضور جهاد متولي رئيس المركز والمهندسة، ومنى محمد مدير عام التخطيط العمراني، والدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندسة إيمان صبر مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.  

من ناحية أخرى، تفقد المحافظ والوفد المرافق الموقع المقترح لإنشاء المدرسة بجوار المدرسة المصرية اليابانية، وتم الاتفاق على اختيار الموقع بحيث يكون مجمع للمدارس الموجودة بالمنطقة، والمستهدف تنفيذها مستقبلًا.

وعلى هامش الزيارة، زار الوفد مركز دكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أشادوا بالخدمات الطبية والتأهيلية والترفيهية المقدمة؛ لتمكين ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

