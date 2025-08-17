دوري سياسي ومعرض تراثي.. أبرز أنشطة الشباب والرياضة اليوم في الوادي الجديد

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، 3 أنشطة للشباب والطلائع بمراكز المحافظة تضمنت تنفيذ دوري ثقافي سياسي للطلائع ودورة للإنقاذ من الغرق ومعرض للحرف اليدوية والتراثية.



وقال محمد فكرى يونس، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، اليوم الأحد: إنه جرى تنفيذ معرض للحرف التراثية واليدوية بمقر مركز شباب قرية تنيدة بمركز بلاط، بهدف دعم الشباب من خلال قطاع المنتجات اليدوية وفتح سبل لتسويق منتجاتهم، وتوفير فرص عمل لهم من خلال تسويق منتجاتهم بالمعارض وتحقيق مصدر دخل لهم من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ووصولها إلى الأسواق وعرضها للمستهلكين.

وأضاف فكري، أن المعرض يهدف إلى مساندة الشباب العاملين بالحرف اليدوية والبيئية وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية، ودعم وتشجيع المنتج المحلى خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تطويرها ودعمها، حيث يجري تنظيم معارض دورية بمراكز الشباب.

ولفت مدير الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إلى تنفيذ دورة للإنقاذ من الغرق لأعضاء فرق الجوالة ومراكز الشباب، بحمام السباحة بالصالة المغطاة، بقطاع الخارجة، بالتعاون مع الإدارة المركزية والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، والتي يجري تنفيذها على مدار 5 أيام بحمام السباحة بالصالة المغطاة بمدينة الخارجة.



وأشار إلى، تنفيذ دوري ثقافي سياسي للطلائع بمركز شباب تنيدة بقطاع بلاط، بمشاركة 30 طليعًا من أعضاء المركز، بهدف غرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الثقافي.نشر الوعي الثقافي بين الشباب والعناية والاهتمام بالشباب الموهوبين، والعمل على الارتقاء بمستوياتهم ورفع مستوى المهارات واستثمار وقت الفراغ بمزاولة بعض الأنشطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.