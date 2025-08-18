الإثنين 18 أغسطس 2025
سياسة

عادل العمدة: التصريحات الإيرانية بشأن الحرب القادمة مع إسرائيل هدفها الاستهلاك المحلي

اللواء عادل العمدة،
اللواء عادل العمدة، فيتو

وصف اللواء عادل العمدة، مستشار الأكاديمية العسكرية، تصريحات  اللواء رحيم صفوي المستشار العسكري للمرشد الإيراني، بأن الحرب المقبلة مع إسرائيل "قد تكون الأخيرة"، بأنها تصريحات للاستهلاك المحلي، مضيفا: أعتقد أن العلاقات الايرانية الاسرائيلية حتى وان كانت تبدو على الساحة متوترة إلا أن المواجهة على المستوى القريب أمر مستبعد.

الحرب الإيرانية الاسرائيلية تمثيليات محبوكة 

وأكد العمدة، فى تصريح لـ"فيتو"، أن المشهد يؤكد أن هناك تمثيليات محبوكة تدار وإن ظهرت الحرب فإنها ستكون على الأمد البعيد؛ لعدة أسباب، يأتى على رأسها أن الولايات المتحدة لا تستغني عن إيران في المنطقة لإجبار الدول العربية على شراء الأسلحة الأمريكية كحامي لها ومسلح لها وفقا لمتطلبات الأمن القومي العربي، والذي يتطلب دعم الولايات المتحدة وفقا للرؤية الأمريكية. 

 

الحرب الإيرانية الإسرائيلية ضرب من الخيال

وواصل حديثه، قائلا: الحرب الإيرانية الإسرائيلية تبدو ضربا من ضروب الخيال؛ لأن ما سبق يكشف عما هو قادم، وأمريكا بدون إيران لن تجد سوقا لأسلحتها بالمنطقة، أضف الى ذلك أن الحرب الإيرانية الاسرائيلية لا نستطيع أن نحدد نتائج ملموسة لها؛ فحتى الآن لا توجد خسائر ملموسة، سواء للضربة الأمريكية لإيران أو للرد الإيراني بقصف القاعدة الأمريكية في قطر.

كان اللواء رحيم صفوي المستشار العسكري للمرشد الإيراني، قد حذر، مساء أمس الأحد، من أن الحرب المقبلة مع إسرائيل "قد تكون الأخيرة"، وبعدها لن تكون هناك حروب أخرى، كاشفًا عن تأهب بلاده لمواجهة “أسوأ الاحتمالات”.

وقال صفوي، في تصريح نشرته وسائل إعلام إيرانية: إن اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل وارد "في أي لحظة"، مؤكدًا أن الجيش الإيراني وضع عدة سيناريوهات للتعامل مع "أسوأ الاحتمالات"، حسب تعبيره.

وأضاف: "الهدنة قد تنتهي في أي لحظة.. أرجح أن تندلع حرب جديدة، وقد تكون الأخيرة، وأفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم"، داعيًا إلى "تعزيز الاستراتيجية الهجومية لإيران على مختلف المستويات".

 

