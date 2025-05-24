السبت 24 مايو 2025
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خارج الحدود

بلومبرج: أوروبا تريد شراء أسلحة أمريكية لإرسالها إلى أوكرانيا

المساعدات الأمريكية
المساعدات الأمريكية لأوكرانيا

ذكرت وكالة “بلومبرج”، في تقرير لها اليوم السبت،  أن دولا أوروبية ترغب في شراء كميات كبيرة من الأسلحة الأمريكية لمواصلة المساعدات العسكرية لأوكرانيا تحسبا لرفض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيام بذلك.

 

أوروبا تريد شراء أسلحة أمريكية لإرسالها إلى أوكرانيا
 

ونقلت بلومبرج عن مصادر مطلعة قولها: إن أوروبا لا تملك الترسانات أو القدرات اللازمة لإنتاج ما يكفي من الأسلحة لمواصلة إمداد كييف بمفردها دون مشاركة الولايات المتحدة. وترى الدول الأوروبية أن الحل ممكن بشراء المزيد من الأسلحة الأمريكية ثم إرسالها إلى أوكرانيا.


وأوضحت الوكالة في تقريرها أن  الخبراء يقدرون أن المساعدات العسكرية التي وافق عليها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قد تنفد بحلول الصيف المقبل وسيكون من الصعب على الغرب أن يملأ الفراغ الذي سينتج عن هذا.

ومن جانبها ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية  أن الدبلوماسيين الأوروبيين يخشون من أن يتخلى ترامب عن أوكرانيا ويركز على إقامة شراكة اقتصادية مع روسيا. مشيرة إلى أن القادة الأوروبيين الذين كانوا يأملون في فرض واشنطن عقوبات جديدة على موسكو، شعروا بالإحباط وحتى الغضب بعد سماعهم وصف ترامب لمكالمته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 19 مايو.

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أوكرانيا أوروبا أسلحة أمريكية

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