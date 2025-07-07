من الرابح ومن الخاسر فى الحرب الإيرانية الإسرائيلية؟.. أستاذة علوم سياسية تجيب

أكدت الدكتورة رنا عبد العال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة قناة السويس، أن الحديث عن الرابح والخاسر في الحرب الإيرانية الإسرائيليه أمر معقد للغاية خاصة أن كل طرف له رواياته الخاصة عن المكاسب والخسائر الحقيقية، وهذا تحكمه توازنات شديدة الحساسية، متعددة التأثير.

تراجع نظرية الأمن الإسرائيلي بعد عملية طوفان الأقصى

وأوضحت د. رنا عبد العال، فى تصريح لـ"فيتو"، أن إسرائيل تعتبر نفسها رابحة في المواجهة من خلال ضرب بعض المرافق النووية الإيرانيه وتوجيه ضربات دقيقة أعادت الثقه الى جمهورها لاسيما بعد تراجع نظرية الأمن الاسرائيلي بعد عملية طوفان الأقصى، التى نفذتها حركة حماس في أكتوبر 2023.



الولايات المتحدة الامريكية وفرت لإسرائيل غطاء سياسيا ودعما عسكريا

وأضافت الدكتورة رنا أن الضربات الإسرائيلية الأخيرة جاءت كمحاولة لاستعادة القدرة فى قواعد الاشتباك في المنطقة وسط تعديلات استراتيجية داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية الاسرائيلية، غير أن هذه الحرب أثبتت أن الطرف الأمريكي هو الفاعل الأبرز في المشهد فى تحديد مسار الحرب من خلال دعم إسرائيل بالغطاء السياسي والدعم العسكري، ثم بقرار وقف إطلاق النارعندما فشلت إسرائيل فى تحقيق أهدافها.

الولايات المتحدة حققت استفادة استراتيجية من دعم إسرائيل

وأكدت أستاذ العلاقات الدولية بجامعة قناة السويس أن الولايات المتحدة حققت استفادة استراتيجية من دعم اسرائيل، رغم انها لم تنجح في تحقيق الأهداف الكاملة مثل تدمير البرنامج النووي الايراني أو تغيير النظام السياسي الحاكم في طهران.

إيران حافظت على صورتها كقوة إقليمية

وحول الموقف الايراني، قالت الدكتورة رنا عبد العال: إن إيران حققت مكاسب رمزية ومعنوية، أبرزها الحافظ على صورتها كقوة إقليمية قادرة على الرد، الى جانب تحقيق التفاف شعبي داخلي حول قيادتها بعد الضربات الاسرائيلية، رغم الخسائر الاقتصاديه الفادحه واغتيال عدد من قادتها وعلمائها.

واضافت: رغم الضغوط ظلت إيران محافظة على استمرار برنامجها بتعليق تعاونها مع الوكاله الدوليه للطاقه الذريه بعد أن شعرت بانها تركت دون حماية، مشيرة الى أن دعم حلفاء ايران، وعلى رأسهم روسيا والصين اقتصر على الوساطه السياسيه فقط دون التدخل عسكريا.

روسيا ترفض الانخراط المباشر خشية التصعيد مع الولايات المتحدة

وأشارت إلى أن روسيا ترفض الانخراط المباشر خشية التصعيد مع الولايات المتحدة الأمريكية في ظل انشغالها بالحرب في أوكرانيا، كما أن أي تحرك لموسكو وبيكين داخل مجلس الامن سيواجه بالفيتو الأمريكى.

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