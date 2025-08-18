سانتوس يطيح بمدربه بعد الخسارة المذلة 6-0 أمام فاسكو دا جاما

أعلن نادي سانتوس البرازيلي الذي يضم بين صفوفه نيمار، إقالة مدربه كليبر شافيير بعد ساعات من الخسارة المذلة 6-صفر على أرضه أمام فاسكو دا جاما في الدوري البرازيلي.

وقال سانتوس في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي "يعلن نادي سانتوس لكرة القدم رحيل مدربه كليبر شافيير. يتقدم النادي بالشكر للمدرب على خدماته ويتمنى له التوفيق في مسيرته المهنية المقبلة".

ومن المقرر أن يرحل المدرب البرازيلي (61 عاما)، والذي تولى المسؤولية في أبريل الماضي بعد أن عمل كمدرب مساعد في أندية مثل بالميراس وفلامنجو، بينما يحتل سانتوس المركز 15 برصيد 21 نقطة من 19 مباراة.

وتهبط الفرق الأربعة الأخيرة في الدوري الذي يضم 20 ناديا إلى الدرجة الثانية في نهاية الموسم.

ويستعد سانتوس لمواجهة فريق باهيا صاحب المركز الرابع يوم الأحد المقبل.



ويمثل رحيل شافيير فصلا مضطربا آخر لسانتوس الذي عاد لدوري الأضواء مرة أخرى في نوفمبر الماضي بعد أن أمضى عاما واحدا في الدرجة الثانية عقب هبوطه لأول مرة على الإطلاق.

وبعدما كان اسم سانتوس مرادفا للروعة والعظمة خلال العصر الذهبي الذي قاده الأسطورة البرازيلية الراحل بيليه، يواجه الفريق الآن معركة شاقة للحفاظ على مكانته في دوري الأضواء.

وساعد بيليه سانتوس في الهيمنة على كرة القدم البرازيلية في خمسينات وستينات القرن الماضي حين فاز الفريق الساحلي بعشرة ألقاب لدوري الولاية وستة للدوري البرازيلي. ومنذ ذلك الحين، أخرج سانتوس نخبة من المواهب مثل نيمار وروبينيو مهاجم ميلان السابق ورودريجو جناح ريال مدريد.

ومدد نيمار، الذي عاد إلى سانتوس في يناير الماضي بعد فترة قضاها مع الهلال السعودي، عقده لمدة ستة أشهر في يونيو الماضي.

وانتقد مهاجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق (33 عاما) أداء الفريق بعد الهزيمة أمام فاسكو، الذي يحتل المركز 16 بالدوري.

وقال نيمار لوسائل إعلام برازيلية "عليكم أن تشرحوا نهجنا في الملعب، والذي كان، باختصار، سيئا للغاية.. من المؤسف اللعب بهذه الطريقة وأنت ترتدي قميص سانتوس. أعتقد أن الجميع بحاجة للعودة للمنزل والراحة والتفكير فيما يريدون فعله".

