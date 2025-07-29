مارسيليا الفرنسي يصدم البرازيلي نيمار

وجه نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي صدمة كبيرة للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق سانتوس حاليا.

وزعمت تقارير في وقت سابق اقتراب انتقال نيمار إلى الدوري الفرنسي، والتوقيع مع نادي مارسيليا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

نيمار ليس قريبا من مارسيليا

وكشفت قناة GolaTV أن هذه الصفقة "بعيدة تمامًا عن الواقع"، سواء من الناحية الرياضية أو المالية.

وقالت القناة إن إدارة مارسيليا لم تفتح أي ملف للتعاقد مع نيمار، وإن الأمر غير مطروح للنقاش من الأساس.

وأوضحت أن الهيكل الاقتصادي للنادي لا يسمح بضم لاعب بمتطلبات نيمار المالية، سواء من حيث قيمة الانتقال أو راتبه الضخم، خاصة في ظل التزامات مارسيليا المالية والخطط الاستثمارية الحالية.

وأضافت: "نيمار ليس على طاولة مارسيليا، ولم يكن يومًا خيارًا. الحديث عن انتقاله مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة".

بدوره، قطع الصحفي الفرنسي الشهير ساشا تافوليري أي مجال للتكهنات بتغريدة على منصة X جاء فيها: "كل الكلام عن انتقال نيمار إلى مارسيليا مجرد شائعات.. الخبر غير صحيح، ولا يوجد أي مفاوضات".

نيمار ملتزم بعقده مع سانتوس

من جانب آخر، أكد ممثلو نيمار أن اللاعب ملتزم بعقده مع سانتوس حتى يونيو 2027، ونفوا أي محادثات حول مغادرته البرازيل في الوقت الحالي.



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