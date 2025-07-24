بعد اقتراب هبوط سانتوس، مشادة بين نيمار ومشجع عقب الخسارة من إنترناسيونال (فيديو)

دخل نيمار دا سيلفا، نجم سانتوس البرازيلي، في مشادة مع أحد مشجعي الفريق، عقب خسارة سانتوس على ملعبه أمام إنترناسونال بنتيجة 2-1، ليصبح الفريق مهددا بقوة بالهبوط من الدوري البرازيلي، وسط غضب جماهيري داخل المدرجات.

وظهر نيمار في مقطع فيديو عقب المباراة غاضبًا، حيث انفجر في وجه أحد المشجعين عقب صافرة النهاية، وتوجه مباشرة عقب المباراة إلى المدرجات، ليدخل في مشادة كلامية حادة مع أحد الجماهير الغاضبة من أداء الفريق.

عدسات الكاميرات التقطت لحظة الحوار الحاد بين نيمار والجماهير، فيما تدخل حارس سانتوس جواو باولو سريعًا لاحتواء الموقف ومنع تفاقم الأزمة.

El regreso de Neymar al Santos está siendo un desastre. Nueva derrota del peixão y vuelta a la zona de descenso.



pic.twitter.com/iEzIJsbmHe — ᴀᴅʀɪᴀ́ɴ sᴀ́ɴᴄʜᴇᴢ (@_AdrianSnchz) July 24, 2025

الغضب اشتعل بعدما كاد نيمار أن يمنح سانتوس نقطة ثمينة، لكن تسديدته اليسارية في الوقت القاتل اصطدمت بالقائم، لتضيع فرصة التعادل، ليحتل سانتوس المركز السابع عشر في ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 14 نقطة من 15 مباراة وهو مركز يهبط إلى الدرجة الثانية.

نيمار يقود سانتوس للفوز على فلامنجو بهدف

وكان نيمار داسيلفا قاد فريقه سانتوس للفوز على نظيره فلامنجو بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعت بينهما الأسبوع الماضي، على ملعب فيلا بلميرو، ضمن لقاءات الجولة الرابعة عشرة من الدوري البرازيلي 2025.

وعاد سانتوس إلى الملاعب في مباراة رسمية بعد توقف أكثر من شهر، وسط احتفالات كبيرة في الملعب، وضمن هدف حاسم من نيمار في الدقائق الأخيرة الفوز بنتيجة 1-0، ما منح الفريق بعض الأمل في معركته ضد الهبوط.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، استلم نيمار الكرة داخل منطقة الجزاء، وتخلّص من المدافع ليسدد كرة قوية في الشباك لحسم الفوز بهدف قاتل لسانتوس.

ويعد هذا هو أول هدف يسجله نيمار في الدوري البرازيلي منذ عودته إلى كرة القدم المحلية في بداية العام.

واعتمد سانتوس على أداء رائع من نيمار لتجاوز فلامنجو، ووفقًا لبيانات شبكة "أوبتا"، فإن اللاعب رقم 11 – إلى جانب تسجيله هدف الفوز – كان الاسم الأبرز في الهجوم لفريق سانتوس.

وشارك نيمار بشكل كبير في وسط الملعب الهجومي، مساهمًا في بناء الهجمات، وشكَّل تهديدًا على مرمى المنافس بفضل مراوغاته وتمريراته البينية الخطيرة.

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