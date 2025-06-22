أعلنت محافظة بني سويف، أن السكرتير العام للمحافظة اللواء حازم عزت، عقد اجتماعًا موسعًا اليوم، لمتابعة الإجراءات الجارية لاعتماد مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، لمنح شهادات أساسيات التحول الرقمي (Fundamentalsof Digital Transformation Certificate)، وذلك بتكليف من الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

وحضر الاجتماع كل من عامر نصر الدين، مدير مركز التدريب، ومحمد أبو الفتوح، مدير عام الشؤون القانونية، وعماد ربيع، مدير الشؤون المالية، وهيثم محمد، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالديوان العام.

وناقش الاجتماع تفاصيل ومُستجدات الخطوات التي تم تنفيذها لاستيفاء كافة الاشتراطات والمعايير اللازمة لاعتماد المركز من قبل المجلس الأعلى للجامعات، من خلال الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات.

كما تم استعراض الشروط التي تم تحقيقها بالفعل، ومتابعة الخطوات الجاري تنفيذها لاستكمال باقي الاشتراطات، والتي تشمل تجهيزات المركز الفنية والإدارية والهندسية، من أجهزة تقنية، وتطبيقات برمجية، ودعم فني وبشري.

بني سويف تبحث اعتماد مركز علوم الحاسب لمنح شهادة التحول الرقمي

وأكد السكرتير العام لـ محافظة بني سويف، خلال الاجتماع، على توجيهات محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، بشأن سرعة استكمال متطلبات اعتماد المركز، بما يمكّنه من تنفيذ التدريب والاختبارات المرتبطة بشهادات التحول الرقمي، وذلك في إطار دعم المحافظة لرؤية مصر الرقمية 2030.

ويأتي هذا التعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، لتعزيز قدرات أبناء بني سويف في مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتأهيلهم للحصول على شهادة معترف بها على المستوى القومي، بما يفتح أمامهم فرصًا أفضل في سوق العمل، ويدعم خطط الدولة في التحول الرقمي وبناء مجتمع رقمي شامل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.