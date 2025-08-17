زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب سواحل اليابان

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) بتسجيل زلزال بقوة 5.6 درجة قبالة سواحل اليابان.



وأضافت الهيئة أن الهزات سُجلت في الساعة 00:13 بتوقيت موسكو قبالة الساحل الشرقي لجزيرة كيوشو، وكانت بؤرتها على عمق 26.7 كيلومترا تحت سطح البحر.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار محتملة.

يذكر أنه في مطلع شهر مارس الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، السواحل بالقرب من مجموعة جزر ريوكيو اليابانية.

كما تعرضت اليابان في منتصف يناير الماضي أيضا إلى زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، وأصدرت السلطة آنذاك تحذيرا من احتمال وقوع تسونامي.

