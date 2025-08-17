الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب سواحل اليابان

زلزال يضرب سواحل
زلزال يضرب سواحل اليابان، فيتو

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) بتسجيل زلزال بقوة 5.6 درجة قبالة سواحل اليابان.


وأضافت الهيئة أن الهزات سُجلت في الساعة 00:13 بتوقيت موسكو قبالة الساحل الشرقي لجزيرة كيوشو، وكانت بؤرتها على عمق 26.7 كيلومترا تحت سطح البحر.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار محتملة.

يذكر أنه في مطلع شهر مارس الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، السواحل بالقرب من مجموعة جزر ريوكيو اليابانية.

كما تعرضت اليابان في منتصف يناير الماضي أيضا إلى زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، وأصدرت السلطة آنذاك تحذيرا من احتمال وقوع تسونامي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية USGS سواحل اليابان جزيرة كيوشو مجموعة جزر ريوكيو اليابانية

الأكثر قراءة

أبطال واقعة "الليلة بكام"، قرار جديد ضد المتهمين بمطاردة طبيبة وأسرتها بالشرقية

غرق في رأس الحكمة، نقابة المهن التمثيلية تكشف سبب وفاة تيمور تيمور

سامحوني كنت واخد برشام، اعترافات المتهم بمحاولة سرقة هاتف موظف الأميرية

ترتيب فرق الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الثانية

أنقذ ابنه وغرق، تفاصيل مأساوية في وفاة مدير التصوير تيمور تيمور

طارق سليمان: لا أحد يجرؤ على منعي من تحليل أداء الحراس وهذا رأيي في مصطفى شوبير

بعد التعادل مع المقاولون، موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

وفاة مدير التصوير الشاب تيمور تيمور، ونقابة المهن التمثيلية تنعاه

خدمات

المزيد

صدمة للفلاحين، ارتفاع يصل لـ 2427 جنيهًا في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

رسوم يؤديها المستثمر لجهات تقدم خدمات الاستثمار وفق القانون

تنسيق الجامعات 2025، أقسام كلية الآداب جامعة عين شمس وشروط القبول بها

تعرف على الحالة الوحيدة التي يشطب فيها قيد المنشأة من السجل الصناعي

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 17 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 17 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads