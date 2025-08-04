تأهل فريقين من جامعة مصر للمعلوماتية للتصفيات النهائية بمسابقة البرمجيات

أشاد الدكتور أحمد حمد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية بتأهل فريقين من كلية علوم الحاسب والمعلومات بالجامعة بالتصفيات النهائية للمسابقة المصرية للبرمجيات (ECPC Qualifications).

جاء ذلك بعد مشاركة 18 فريقا من الجامعة في المسابقة التأهيلية للمسابقة المصرية للبرمجيات، في واحدة من أقوى المنافسات البرمجية على مستوى الجامعات المصرية، حيث تواجدت أربع فرق للجامعة بقائمة أفضل خمسة عشر فريقا جامعيا بالمسابقة، في إنجاز يعكس تطور مستوى الطلاب واهتمام الجامعة بالأنشطة التقنية والبرمجية.

فريق مصر للمعلوماتية المتأهل في البطولة

بدورها قالت الدكتورة هدى مختار عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات ان الجامعة ممثلة في كلية علوم الحاسب والمعلومات ومنذ تأسيسها عام 2021 حريصة علي إتاحة الفرصة لطلابها للمشاركة في أي مسابقات أو فعاليات تثري العمل الأكاديمي وتصقل مهارات طلابنا خاصة ان الدراسة بالكلية تعتمد علي الجانب التطبيقي، مما يعظم من قدرات ومهارات خريجينا وقدرتهم علي التعامل مع الحياة العملية مستقبلا، ويساعدهم في التحول الي رواد أعمال ومبتكرين ومصممين وهو ما تحتاجه بلادنا العزيزة لتلحق بركب الثورة الصناعية الرابعة وتعلي من تنافسية قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وبالتالي من تنافسية اقتصادنا القومي.

فريقين بالجامعة المعلوماتية ينافسان في نهائيات المسابقة المصرية للبرمجيات

وحول ترتيب فريقا كلية علوم الحاسب والمعلومات بالمسابقة أوضحت أن فريق Gawla Tanya، ومثّله كل من: الطلاب محمود أشرف، وعمر محمد، ومروان مصطفى، احتل المركز الأول على مستوى الجامعة، والمركز التاسع على مستوى المسابقة، كما تأهل فريق CTRL ALT DEFEAT من الكلية والذي مثّله كل من الطلاب عمر وفا، ومحمد وليد، وعمر شرف، حيث ينتظر مشاركة الفريقين رسميًا في المرحلة النهائية من المسابقة، والمقرر إقامتها يوم السبت القادم الموافق 9 أغسطس 2025، مشيرة إلي ان إجمالي عدد الفرق المشاركة هذا العام بلغ 191 فريق يمثلون جامعات مصر.

وأضافت أن المسابقة المصرية للبرمجيات ECPC تعتمد على مهارة "حل المشكلات" باستخدام لغات البرمجة وتعتبر من أشهر مسابقات البرمجة، كما ان المسابقة المصرية للبرمجة لشباب الجامعات ECPC هي التصفية الإقليمية المصرية والمؤهلة للبطولة العربية والأفريقية للبرمجة لشباب الجامعات ACPC والتي منها يتم تأهيل الفائزين للمسابقة الدولية للبرمجة لشباب الجامعات ICPC.

معلومات عن البطولة الدولية للبرمجيات

يذكر ان البطولة الدولية للبرمجيات تعد من أكبر وأقدم المسابقات في مجال البرمجيات لطلاب الجامعات على مستوى العالم منذ عام 1977 ومقرها الرئيسي في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، وتعتمد فكرة المسابقة على تنمية قدرات الطلاب على استخدام طرق الحل المنهجي وخوارزميات الحاسب لحل المشكلات الصناعية عن طريق كتابة برنامج لحل المشكلات بأفضل طريقة في أقل وقت ممكن، ويتكون كل فريق من ٣ طلاب ومدرب، ويعمل الطلاب في هذه المسابقة بشكل جماعي لحل أكبر عدد من المسائل في أقل وقت ممكن باستخدام جهاز حاسب آلي واحد لكل فريق خلال فترة المسابقة والتي تستمر لمدة ٥ ساعات متواصلة.

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