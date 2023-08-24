الخميس 24 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

هل يمكن إجراء التقشير الكيميائي في المنزل؟ استشاري يجيب (فيديو)

التقشير الكيميائي،
التقشير الكيميائي، فيتو

التقشير الكيميائي من أنواع تفسير البشرة التى تزيل طبقة الجلد وآثار الندبات والحبوب العميقة ما يجعل البشرة صافية بلا عيوب.

والتقشير الكيميائي أمر تهواه الفتيات كثيرا، وأصبح هناك إقبال عليه، ولكن أحيانا تباع خاماته المستخدمة ما يجعل الفتيات تظن أنه يمكن عمله في المنزل دون الوعى بمدى خطورة ذلك.

 

هل يمكن عمل التقشير الكيميائي فى المنزل؟ 

وقال الدكتور أحمد فتحى استشارى الأمراض الجلدية بالمركز القومي للبحوث، فى لقائه ببرنامج 8 الصبح المذاع عبر فضائية dmc، إن التقشير الكيميائي يتم خلال المراكز الطبية لدى متخصصين وفي حالة توفير الخامات يجب أن يقوم طبيب متخصص بإجرائها بناء على نوع البشرة وطبيعتها وما تحتاجه من أن أنواع التقشير وكميته ومدته وطبقاته لأنه أحيانا طبقة واحدة لا تكفى على حسب احتياج البشرة وهو ما يقرره الطبيب المختص.

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والتقشير الكيميائي يعنى تقشير أو إزالة طبقة من طبقات الجلد ما يساعد فى إنتاج خلايا الكولاجين بالبشرة ما يعزز من شبابها وجمالها ونضارتها.

 

روتين العناية بالبشرة 

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعية التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

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افضل طرق الحفاظ على البشرة لمقاومة التجاعيد (فيديو)

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كريم طبيعي يجعل بشرتك جميلة وناصعة البياض وخالية من العيوب

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

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التقشير الكيميائي هل يمكن عمل التقشير الكيميائي فى المنزل العناية بالبشرة صحة الصحة الدكتور احمد فتحي

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