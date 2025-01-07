فوائد البصل للبشرة وطريقة استخدامه لعلاج حب الشباب

البصل غني بمضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية ومضادات البكتيريا، وقد يكون لهذه المواد فوائد للبشرة، مثل تقليل الندبات وتفتيح البشرة.

عندما تفكرين في مكونات العناية بالبشرة، قد لا يكون البصل وعصير البصل أول ما يتبادر إلى الذهن، فلا يريد معظم الناس أن تفوح رائحة البصل من وجوههم وأجسامهم، ولكن الخضار في الواقع مصدر غني بشكل مدهش للأحماض والمركبات الصديقة للبشرة، وقد يساعد هذا النبات المسيل للدموع حتى في تليين البشرة إذا قام الشخص بتطبيقه بالطريقة الصحيحة، وفقًا لموقع “Healhtline” الطبي.

إذا كنت تبحث عن تجديد روتين العناية بالبشرة بمزيد من المكونات الطبيعية، فقد يكون من المفيد النظر في ما يقدمه البصل.

فوائد البصل للبشرة

البصل عضو في عائلة نبات Allium، وتشمل عائلة النبات هذه أيضًا الثوم والكراث والكراث والثوم المعمر.

تم استخدام البصل من قبل العديد من الثقافات كمكون أساسي للطهي، وقد يكون هذا جزئيًا لأن البصل يبدو أنه يقاوم الميكروبات والطفيليات في الجهاز الهضمي.

كما أن البصل غني بمضادات الأكسدة، وخاصة في طبقاته الخارجية، ويأكل العديد من الأشخاص البصل لخصائصه الحيوية، والتي يمكن أن تسهل الهضم وتعزز ميكروبيوم صحي في القولون، ويحتوي البصل على مكون الكبريت بالإضافة إلى العناصر الغذائية مثل السيلينيوم وفيتامين سي.

كل هذه الخصائص تشكل حجة قوية لإدراج البصل في النظام الغذائي، وهذه الخصائص نفسها هي ما يجعل البصل مكون جيد للعناية بالبشرة.

مضادات الأكسدة: يمكن تقليل الندبات الجراحية وتنعيم البشرة

المواد الكيميائية النباتية: يمكنها تنعيم البشرة وتفتيحها

مضاد للبكتيريا: يمكنه محاربة البكتيريا التي تسبب الالتهاب

مطهر: يساعد في محاربة الفيروسات والفطريات

يقلل البصل من الالتهابات والندبات

يحتوي البصل على كميات عالية من مضادات الأكسدة، وهي مركبات تساعد في مكافحة الالتهابات من خلال الدفاع ضد الجذور الحرة.

الجذور الحرة هي مركبات تنتشر في الجسم ويمكن أن تسبب تلف الخلايا، مما يؤدي إلى التجاعيد وغيرها من علامات الشيخوخة المبكرة، وتعمل مضادات الأكسدة على تحييد الجذور الحرة حتى لا تتسبب في تلفها.

يعد الكيرسيتين أحد مضادات الأكسدة الأكثر شهرة في مستخلص البصل، ويساعد هذا المركب في مكافحة الالتهابات وتحفيز الشفاء.

تجعل هذه الخاصية مستخلص البصل شائعًا في المستحضرات الموضعية المستخدمة لعلاج الندبات، ويساعد الكيرسيتين الجسم على تكوين بشرة صحية أثناء شفائه من إصابة على عكس ندبة الجدرة.

قارنت الدراسات المختلفة بين التطبيق الموضعي لهلام مستخلص البصل وهلام السيليكون، وهو علاج شائع آخر للندبات، وبعد تطبيق كل هلام لمدة 12 أسبوعًا، وجد الباحثون أن كلاهما فعال بنفس القدر في علاج ندبات ما بعد الجراحة.

قد يقتل البصل البكتيريا على سطح البشرة

لقد ثبت أن مستخلصات البصل تعمل على تعطيل معظم أشكال البكتيريا، وفقًا للمراجعات البحثية ويمكن أن تساعد هذه الخاصية البشرة لأن البكتيريا يمكن أن تزيد من الالتهابات على سطح البشرة.

كما أن الخصائص المضادة للبكتيريا مفيدة أيضًا عند التعامل مع ظهور حب الشباب النشط.

يساعد البصل في علاج حب الشباب

يحتوي البصل أيضًا على حمض الكبريتيك الطبيعي، ويمكن استخدام الكبريت المخفف لعلاج بعض أنواع حب الشباب.

يحتوي البصل أيضًا على فيتامين سي، ومن المعروف أن فيتامين سي يزيد من سرعة دوران الخلايا، مما قد يساعد في تقليل ظهور البثور، وتقليل الاحمرار، وتفتيح البشرة.

ما هي أفضل طريقة لاستخدام البصل على البشرة؟

عندما يتعلق الأمر باستخدام البصل على البشرة، ويبدو أن الأصناف الحمراء والصفراء والبيضاء فعالة في علاج مشاكل العناية بالبشرة، وإذا كنت مهتمًا بأعلى فائدة مضادة للأكسدة، فاستخدم الحلقات الخارجية من البصل بدلًا من الحلقات الداخلية.

البصل لعلاج البقع الناتجة عن حب الشباب

يصلح البصل عيوب حب الشباب وندبات حب الشباب، ويمكن صنعه كعلاج موضعي لحب الشباب في المنزل بسرعة وسهولة لمعرفة ما إذا كان يعمل معك.

الطريقة:

اقطع قطعة صغيرة من البصل وبشرها برفق.

بأصابع نظيفة، ضع البصل المبشور على منطقة البثور أو الطفح الجلدي.

تأكد من غسل يديك بعد ذلك بالصابون للتخلص من أي رائحة بصل باقية.

جل مستخلص البصل لعلاج الندبات

قد ترغب أيضًا في تجربة مستخلص البصل لعلاج الندبات، ويمكن أن يعزز الجمع بين مستخلص البصل وجل الصبار النتائج، حيث يتمتع الصبار بسجل حافل في علاج إصابات الجلد والندبات.

لصنع جل مستخلص البصل:

امزج حوالي ملعقة صغيرة من عصير البصل الطازج مع ملعقة كبيرة من الصبار النقي.

ضع الجل موضعيًا على الندبة.

اتركه لمدة 10 دقائق تقريبًا، ثم اشطفه ورطب المنطقة.

قناع البصل لترطيب البشرة وتفتيحها

قد تساعد المواد المضادة للالتهابات الموجودة في البصل على ترطيب البشرة، ومن المرجح أن تلاحظي نتائج أفضل عندما تجمعين بين مكونات العناية بالبشرة المضادة للالتهابات، مثل العسل ودقيق الشوفان.

لتحضير قناع دافئ ومهدئ للوجه باستخدام البصل ومكونات طبيعية أخرى:

اخلط دقيق الشوفان المطبوخ ببطء لمدة 20 دقيقة، ثم اتركيه ليبرد.

وفي الوقت نفسه، اخفق بصلة متوسطة الحجم مقشرة في الخلاط حتى يصبح قوامها مثل العجينة.

امزج معجون البصل مع دقيق الشوفان وملعقة كبيرة من العسل.

ضع قناع البصل ودقيق الشوفان على وجهك واشطفه بعد 10 دقائق.

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