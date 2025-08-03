تسلم الجهاز الفني لـ منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، تقرير شعبان بسطاوي منسق المنتخبات، عن مواجهة بوركينا فاسو يوم 9 سبتمبر المقبل، في الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

وعاد شعبان بسطاوي من بوركينا فاسو، بعد إنهاء ترتيبات إقامة المنتخب هناك، حيث قدم تقريرا لجهاز منتخب مصر، لضمان الاستعداد الأمثل لتلك المواجهة.

تضمن التقرير أن المباراة تقام على ملعب 4 أغسطس بالعاصمة واجادوجو، والذي يستضيف مباريات دولية لأول مرة منذ 5 سنين بعد اعتماد الملعب رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” يوم 1 يوليو الماضي.

تقرير يحذر منتخب مصر قبل مواجهة بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم

ويسع الملعب لـ 30 ألف متفرج، حيث تقام مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في الرابعة عصرا بتوقيت بوركينا.

تضمن التقرير أن هناك حالة تحفز في الشارع البوركيني لمباراتهم أمام منتخب مصر، وأن لديهم طموح مشروع في الفوز وانتظار تعثر الفراعنة في مباريات أخرى للمنافسة على بطاقة التأهل إلى كأس العالم.

كما تضمن التقرير أن رحلة سفر منتخب مصر إلى بوركينا فاسو على طائرة خاصة تستغرق 6 ساعات، وأن المسافة بين فندق الإقامة وملعب المباراة 25 دقيقة.

كما تضمن التقرير نصائح باصطحاب مواد غذائية في الطائرة الخاصة، لتلبية احتياجات البعثة، بجانب اصطحاب أحذية المطر خاصة أن من الوارد هطول أمطار وقت المباراة لتزامنها مع بداية موسم الأمطار في بوركينا.



طائرة خاصة تنقل منتخب مصر إلى بوركينا فاسو لمواجهة منتخبها بتصفيات المونديال

بدأ مسئولو اتحاد الكرة اتصالاتهم مع الشركة الناقلة لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، من أجل تخصيص طائرة خاصة لنقل بعثة الفريق إلى بوركينا فاسو.

ملعب مباراة مصر وبوركينا فاسو

حدد منتخب بوركينا فاسو ملعب مباراته مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026.

وأعلن اتحاد بوركينا فاسو لكرة القدم اعتماد ملعبه الرئيس 4 أغسطس رسميا.

ونشر الحساب الرسمى لاتحاد بوركينا فاسو عبر منصة "فيس بوك" اعتماد ملعب 4 أغسطس بالعاصمة واجادوجو، ليحسم بذلك ملعب مباراة منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم.

منتخب مصر يتصدر مجموعته

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2026 برصيد 16 نقطة جمعهم من 5 انتصارات وتعادل وحيد.

وتضم المجموعة الأولى من التصفيات كلا من: "بوركينا فاسو، سيراليون، إثيوبيا، غينيا بيساو، وجيبوتي".

طائرة منتخب مصر، فيتو

موعد مباراة منتخب مصر أمام بوركينافاسو

ومن المقرر أن يستضيف ملعب دو 4 أوت في واجادوجو، مباراة منتخبنا الوطني أمام بوركينا فاسو، في لقاء يقام يوم 9 سبتمبر المقبل.

موعد انطلاق المعسكر المقبل لمنتخب مصر

ويستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن للدخول في معسكر نهاية شهر أغسطس المقبل، وذلك من أجل مواجهة إثيوبيا ثم بوركينا فاسو يومي 5 و9 سبتمبر المقبل، ومن ثم يعسكر منتخبنا في شهر أكتوبر من جديد لخوض مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو في ختام التصفيات المؤهلة للمونديال.

وفي شهر ديسمبر يستعد منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث يتواجد في المجموعة الثانية التي تضم كلا من: "جنوب أفريقيا، زيمبابوي، وأنجولا".

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