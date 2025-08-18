الإثنين 18 أغسطس 2025
تصدر التريند بـ «أنا بشحت بالجيتار»، من هو علي رؤوف؟

علي رؤوف، فيتو
علي رؤوف، فيتو

بين عشرات الألبومات الجديدة التي طرحتها كبرى شركات الإنتاج هذا الموسم، ظهر صوت مختلف، يحمل جيتارًا ويغني بعفوية جملة قصيرة: “أنا بشحت بالجيتار”. 

لم يكن أحد يتوقع أن يتحول هذا الفيديو البسيط إلى ظاهرة تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، وتعيد اسم صاحبها الفنان علي رؤوف إلى دائرة الضوء.  

 

من هو علي رؤوف

قد يتصور البعض أن علي رؤوف اسم جديد على الساحة، لكن الحقيقة أن مشواره الفني بدأ منذ سنوات. 

وعلي رؤوف هو موزع موسيقي ومهندس صوت ومغنٍ وملحن، كما أنه فنان دوبلاج سواء بالتمثيل الصوتي أو الغناء، وقدم أصوات شخصيات ارتبطت بذاكرة المشاهدين في أفلام شهيرة مدبلجة، من بينها شخصية تيمون (غناء) في The Lion King، وبيرانا في The Bad Guys، ومارد وشوشني (النسخة الفصحى) في Monsters Inc، وكاميلو في Encanto، وقمور في Spellbound، وكانت له بصمته في فيلم Hercules المدبلج من خلال الغناء، كما وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل عيال الحالة الذي عُرض في رمضان 2025.

 

وسبق أن تصدر علي رؤوف التريند بالعديد من الفيديوهات مثل فيديو النبطشي، وقيامه بتحويل أغاني تامر عاشور من أغاني رومانسية لأغانٍ شعبية. 

وبعد أن أصبحت “بشحت بالجيتار” حديث مواقع التواصل الاجتماعي، يقف علي رؤوف أمام مرحلة جديدة في مسيرته.

وبين التوزيع، وهندسة الصوت، والدوبلاج، والغناء، أثبت أنه فنان متعدد المواهب، قادر على أن يظل حاضرًا في المشهد الفني بصور مختلفة.

