الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعرف على مناطق قطع الكهرباء في قنا غدا

فيتو
فيتو

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت شمال محافظة قنا عن فصل التيار الكهربائي لإجراء الصيانة الدورية غدا الثلاثاء من الساعة 6 صباحًا حتى 8 صباحًا. 

قطع الكهرباء في قنا

وأوضحت الوحدة المحلية أن الانقطاع سيشمل مناطق خلية كشك السوق، والبريد، ومدرسة الثانوية بنات امتداد بشارع الإصلاح وفروعه، وأيضا خلية مجلس المدينة المتأثر بها فرع المستشفى ومدرسة أبوتشت الابتدائية المشتركة حتى المدخل الشرقي.      

ودعت الوحدة المحلية المواطنين والقطاعات الخدمية والحكومية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة الانقطاع.   

كما ناشدت الأهالي توفير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، مؤكدة تخصيص أرقام للشكاوى لاستقبال أي مشكلات حتى عودة التيار الكهربائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شمال محافظة قنا قنا محافظة قنا مركز ومدينة أبو تشت مدينة أبو تشت

مواد متعلقة

إصابة عامل بطلق ناري طائش فى قنا

الأمن يلاحق "صدام" صاحب واقعة مشاجرة السوق في قنا

القبض على طالب إعدادي بتهمة طعن زوجة والده في قنا

السيطرة على حريق غرفة محولات كهربائية بمركز دشنا في قنا
ads

الأكثر قراءة

انخفاض 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

رابط نتيجة وظائف البريد المصري لعام 2025

لتر العباد يواصل الانخفاض، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ارتفاع الطماطم وانخفاض البطاطس والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الجوافة وارتفاع الرمان والتفاح في سوق العبور

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح حال المشركين عند قيام الساعة

ما عدا السلفات، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

أسعار القصدير اليوم الإثنين

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم

ما عدا السلفات، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

8 موارد للهيئات الشبابية وفقا للقانون، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

هزار وملابس ملفتة ومطاردة خطيرة.. حكاية 3 طلاب بكليات القمة استفزوا المصريين بعد حادث الفتيات على طريق الواحات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح حال المشركين عند قيام الساعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 18 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 18 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads