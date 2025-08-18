تعرف على مناطق قطع الكهرباء في قنا غدا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت شمال محافظة قنا عن فصل التيار الكهربائي لإجراء الصيانة الدورية غدا الثلاثاء من الساعة 6 صباحًا حتى 8 صباحًا.

قطع الكهرباء في قنا

وأوضحت الوحدة المحلية أن الانقطاع سيشمل مناطق خلية كشك السوق، والبريد، ومدرسة الثانوية بنات امتداد بشارع الإصلاح وفروعه، وأيضا خلية مجلس المدينة المتأثر بها فرع المستشفى ومدرسة أبوتشت الابتدائية المشتركة حتى المدخل الشرقي.

ودعت الوحدة المحلية المواطنين والقطاعات الخدمية والحكومية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة الانقطاع.

كما ناشدت الأهالي توفير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، مؤكدة تخصيص أرقام للشكاوى لاستقبال أي مشكلات حتى عودة التيار الكهربائي.

